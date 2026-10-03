Bilecik'te öğrenci servis güvenliğine yönelik 86 kişilik eğitim

Bozüyük'te servis personeline kapsamlı eğitim

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 86 servis şoförü ve rehber personele eğitim verildi. Eğitimde amaç, anaokulundan lise düzeyine kadar öğrencilerin güvenli ve düzenli taşınmasının sağlanması olarak açıklandı.

Eğitimde ele alınan konular:

Eğitim kapsamında servis şoförü ve rehber personelde aranacak şartlar ile okul servis araçlarında bulunması gereken özellikler üzerinde duruldu. Ayrıca sürücü ve rehber personelin görev ve sorumlulukları, güvenli sürüş teknikleri ve trafik güvenliği konuları detaylı biçimde işlendi.

Yetkililerin vurguladıkları:

Trafik Denetleme Büro Amirliği yetkilileri, öğrenci taşımacılığında görev alan personelin trafik kurallarına uymasının ve öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasının önemine dikkat çekti. Eğitimlerin, uygulamada farkındalık ve standartların yükseltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkinlik sonunda katılımcılara yapılan bilgilendirmenin, servis güvenliğinin artırılması ve sorumlulukların netleştirilmesi açısından fayda sağlaması beklendi.

BİLECİK’TE 86 SERVİS ŞOFÖRÜ VE REHBER PERSONELE EĞİTİM