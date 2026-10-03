Fethiye'de fuhuş operasyonunda dört kişi tutuklandı:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik suçlamalar arasında kasten yaralama ile fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama bulunuyor.

operasyonun detayları:

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 2 ev araması ve 2 araç araması gerçekleştirildi, ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 mağdur hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

hukuki süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturmanın koordinasyonunun Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağlandığı belirtildi.

FETHİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE FETHİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.