Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Fethiye'de fuhuş operasyonunda dört kişi tutuklandı

Fethiye'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonda fuhuşa teşvik iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı; 7 mağdur ve dijital delil tespit edildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Fethiye'de fuhuş operasyonunda dört kişi tutuklandı

Fethiye'de fuhuş operasyonunda dört kişi tutuklandı:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik suçlamalar arasında kasten yaralama ile fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama bulunuyor.

operasyonun detayları:

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 2 ev araması ve 2 araç araması gerçekleştirildi, ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 mağdur hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

hukuki süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturmanın koordinasyonunun Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağlandığı belirtildi.

FETHİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE FETHİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ...

FETHİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE FETHİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul'da depo zinciri çöktü: yüz binlerce sentetik ecza hap ve 785 kilogram p...
images

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı
images

Kastamonu'da eş zamanlı operasyon: uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5...
images

Kırıkkale’de yürütülen operasyonda 13 yıl 6 ay ve 2 yıl cezası olan iki hükümlü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

Kastamonu'da eş zamanlı operasyon: uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5 kişi gözaltında

Beşiktaş başkanı Adalı: MHK’deki çarpıklığa karşı verdiğimiz mücadele haklı çıktı

Kırıkkale’de yürütülen operasyonda 13 yıl 6 ay ve 2 yıl cezası olan iki hükümlü yakalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi