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Bilecik'te okul güvenliği ve siber zorbalığa karşı bilinçlendirme

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY çalışmalarıyla öğrenci ve velilere okul saldırıları, nihilizm, bağımlılık ve siber zorbalık konularında eğitim verdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te okul güvenliği ve siber zorbalığa karşı bilinçlendirme

eğitimler ve kapsamı:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen SİBERAY faaliyetleri kapsamında öğrenciler ve aileleri için düzenlenen eğitimlerde amaç, olası riskleri önceden fark edebilmek ve gerekli durumlarda hızlıca müdahale edilmesini sağlamaktır.

Çalışmalar kapsamında Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesinde 110 öğrenciye, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulunda ise 180 öğrenci velisine bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde hem okul ortamında yaşanan güvenlik tehditleri hem de çevrim içi riskler ele alındı.

işlenen başlıklar:

Eğitimlerde özellikle son dönemde gündeme gelen okul saldırıları ele alınırken, nihilizm, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularına yer verildi. Katılımcılara çevrim içi davranışların ve paylaşım alışkanlıklarının olası sonuçları örneklerle anlatıldı, gençlerin ve ailelerin alabilecekleri önlemler gösterildi.

hedef ve çağrı:

Çalışmaların hedefi, öğrenci ve velilerin karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalığı artırmak ve tehlikelerin erken tespitini sağlamaktır. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, bu doğrultuda "Görmezden gelme, fark et; geç kalmadan harekete geç" mesajını vurgulayarak, şüphe duyulan durumlarda yetkililere bildirim yapılmasının önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen oturumlarda güvenli şifre kullanımı, hesap gizliliği, çevrim içi tacizle başa çıkma yolları ve okul içinde görülebilecek riskli davranışların izlenmesi gibi pratik öneriler de paylaşıldı. Emniyet yetkilileri, benzer bilgilendirici faaliyetlerin sürdürüleceğini bildirdi.

BİLECİK’TE OKUL SALDIRILARI VE SİBER ZORBALIK ELE ALINDI

BİLECİK’TE OKUL SALDIRILARI VE SİBER ZORBALIK ELE ALINDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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