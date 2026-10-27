Işıklı'da su kuşları av sezonu denetimi: 19 kişiye idari işlem uygulandı

Denetim kapsamı ve amaç:

Denizli Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Çivril Şefliği ekipleri, su kuşları av sezonunun başlamasıyla birlikte Işıklı Genel Avlağı'nda koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. 24 Ekim 2026'da başlayan 3. grup su kuşları avcılığı kapsamında, 24-25 Ekim tarihlerinde yürütülen denetimlerde amaç, avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak ve yaban hayatını korumaktı.

Denetim sonuçları:

İki gün süren kontrollerde toplam 625 avcı kontrol edildi. Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenenler hakkında 19 idari işlem uygulandı. Denetimler, bölgedeki av sağlığını ve türlerin sürdürülebilirliğini gözeten düzenlemelerin işletilmesini hedefledi.

El konulan malzemeler ve muhafaza altına alınan türler:

Yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 3 ses cihazı, 2 akü ve 1 av teknesi'ne el konuldu. Ayrıca denetimlerde yasa dışı avlandığı belirlenen 1 yeşilbaş ördek ile 4 çamurcun ördek muhafaza altına alındı.

Çivril DKMP Şefliği, kurallara uygun avlananlara teşekkür etti ve denetimlere destek veren paydaş kurumlar ile Çivril Avcılık ve Atıcılık Kulübü'ne katkılarından dolayı teşekkür mesajı iletti. Uygulamanın, bölgedeki yaban hayatının korunmasına yönelik sürekli denetim ve iş birliğinin bir parçası olduğu vurgulandı.

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