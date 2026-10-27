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Bülbülzade parkı davası sona erdi: üç sanığa müebbet, suça sürüklenen çocuğa 18 yıl

Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te parkta öldürülen 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz davasında üç sanığa müebbet, suça sürüklenen çocuğa 18 yıl hapis verildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:05

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bülbülzade parkı davası sona erdi: üç sanığa müebbet, suça sürüklenen çocuğa 18 yıl

Bülbülzade parkı davası sona erdi: üç sanığa müebbet, suça sürüklenen çocuğa 18 yıl

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 30 Ağustos 2025 tarihinde Bülbülzade Parkı'nda silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıklar Muhammet Murat D., Ümit Can D. ve Eyüp Can K.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı; suça sürüklenen çocuk Ş.Z. hakkında ise yaş indirimi uygulanarak aynı suçtan 18 yıl hapis kararı verildi.

Duruşmada neler yaşandı:

Duruşmada sanıklar, avukatları ile maktulün yakınları ve avukatları hazır bulundu. Maktul yakınları sanıklardan en ağır cezanın verilmesini talep ederken, son savunmaları alınan sanıklar ise pişman olduklarını ifade ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanık savunmaları sırasında dikkat çeken bir ifade de yer aldı; duruşmada savunma yapan sanıklardan biri, cinayeti işledikten sonra birlikte yemek yediklerini belirtmişti. Bu beyan, mağdur yakınlarının tepkisini çekti ve duruşma tutanaklarına geçti.

Olayın seyri ve soruşturma:

Olay, 30 Ağustos 2025 tarihinde Şahinbey ilçesindeki Bülbülzade Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akdeniz ve arkadaşları, iki motosikletli dört şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu olayla bağlantılı olduğu öne sürülen yedi şüpheli yakalanmış; yakalananlar arasında Akdeniz'in iki arkadaşı ve saldırganlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi de bulunuyordu. Gözaltına alınan yedi şüpheliden dördü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Mahkeme kararında, suçun niteliği ve deliller değerlendirilerek sanıkların cezalandırılmasına hükmedildi. Verilen hükümle birlikte cezanın infazı yönünden tutukluluk kararının devamı kararlaştırıldı.

Karar, mağdur yakınlarının beklentisi ile kolluk ve adli makamların yürüttüğü soruşturma süreçlerinin sonucunu yansıtırken, davanın karar duruşmasında dile getirilen ifadeler ve sanık savunmaları da kamuoyunun dikkatini çekti.

GAZİANTEP&#039;TE 30 AĞUSTOS 2025&#039;TE PARKTA MOTOSİKLETLİ ŞAHISLARIN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRAYARAK...

GAZİANTEP'TE 30 AĞUSTOS 2025'TE PARKTA MOTOSİKLETLİ ŞAHISLARIN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRAYARAK HAYATINI KAYBEDEN 18 YAŞINDAKİ MEHMET AKDENİZ'İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA KARAR DURUŞMA GÖRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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