Bilecik'te okul kantinlerinde sağlık ve ruhsat odaklı sıkı denetim

Bilecik'te kantin denetimleri yoğunlaştı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Müdürlüğü ortaklaşa yürüttükleri kapsamlı denetimlerle il merkezindeki okul kantinlerini mercek altına aldı. Ekipler, hem satılan paketli ürünleri hem de kantinlerde hazırlanan tost gibi hazır yemekleri ayrıntılı şekilde inceledi. Denetimlerde uygun koşulları sağlamadığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem ve cezai yaptırım uygulandı.

Denetimin kapsamı:

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev denetimlerin öncelikli hedefini ruhsat ve hijyen koşullarının kontrolü olarak açıkladı. Denetimlerde özellikle şu konulara bakıldı:

Ruhsat durumunun varlığı ve ruhsata uygun faaliyet gösterilip gösterilmediği, işletme alanlarının temizlik ve hijyen koşulları, satılan paketli ürünlerin son kullanma tarihleri ve etiket bilgilerinin doğruluğu. Ayrıca kantinlerde satışa sunulan tost ve benzeri hazır ürünlerin yapım koşulları, kullanılan malzemelerin uygunluğu, et ve diğer gıda bileşenlerinin kalite ve saklama koşulları titizlikle incelendi.

Kontroller sırasında işletme yetkililerine tespit edilen eksiklikler hakkında uyarılar yapıldı; eksiklerin giderilmemesi halinde mevzuata uygun ceza uygulandığı belirtildi. Öndersev, zabıta ekiplerinin okul dönemi boyunca belirli aralıklarla denetimleri sürdüreceğini vurguladı.

Sağlık kriterleri ve yasaklar:

Denetimlerde, sadece ürünlerin standartlara uygun paketlenmiş olmasının yeterli olmadığına dikkat çekildi. Öndersev, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uygunluğunun tek başına bir gıdanın herkes için sağlıklı tüketim ürünü olduğu anlamına gelmediğini belirtti. Bu nedenle ekipler, hem ambalaj üzerindeki bilgileri hem de ürünlerin çocuk ve gençlerin sağlığını olumsuz etkileme potansiyelini değerlendirdi.

Özellikle cips ve benzeri hazır atıştırmalıklarla gazlı içeceklerin okul kantinlerinde satışına dair uyarılar yapıldı. Öndersev, bu ürünlerin sağlıklı tüketim açısından sorunlar barındırabileceğini ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerin bu tür ürünlerin okul ortamlarında tüketilmemesi yönünde olduğunu hatırlattı.

Denetimlerde elde edilen bulguların, çocukların ve gençlerin sağlıklı beslenme ortamlarına katkı sağlamak amacıyla değerlendirileceği, gerekli görülmesi halinde mevzuata uygun ek tedbirlerin alınacağı bildirildi. Öndersev, "Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklar ve gençlerin hak ettiği sağlıklı ve güvenli hizmeti almasını sağlamak" sözleriyle denetimlerin amacını özetledi.

Bilecik Belediyesi yetkilileri, velileri ve okul yönetimlerini de denetim sonuçları ve hijyen standartları konusunda bilgilendireceklerini belirtti.

BİLECİK BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İLE RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE OKUL KANTİNLERİNDE KAPSAMLI DENETİMLER YAPILIRKEN, BİLECİK BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRÜ ÖNDERSEV "ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ HİZMET ALMASINI İSTİYORUZ" DEDİ.