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Bilecik'te refüje çarpıp takla attı: alkollü sürücü yaralandı

Osmaneli ilçesinde 11 ER 089 plakalı otomobil refüje çarpıp takla attı; sürücü Yahya A. yaralandı, 2,48 promil alkollü çıkarak hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te refüje çarpıp takla attı: alkollü sürücü yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Dün gece Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü mevkii Pamukova istikametinde, sürücü Yahya A. idaresindeki 11 ER 089 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki refüje çarpıp takla attı.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

alkol ve idari işlemler:

Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 2,48 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme jandarma tarafından başlatıldı.

BİLECİK’TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TAKLA ATTI: 1 YARALI

BİLECİK’TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TAKLA ATTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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