Bilecik'te risk oluşturan metruk yapılar yıkılarak temizlendi

Bilecik'te metruk yapıların yıkımı tamamlandı

Bilecik Belediyesi, kent genelinde bulunan ve yaşam ömrünü tamamlamış metruk yapıların yıkımını gerçekleştirerek halkın can ve mal güvenliğini korumaya yönelik adımlar attı. Müdahaleler, olası çökme, yangın ve diğer risklerin önlenmesi amacıyla yapıldı.

Yıkım çalışmaları:

Ekipler, İsmetpaşa, Cumhuriyet ve İstasyon mahallelerinde tespit edilen metruk binalarda yıkımlar gerçekleştirirken, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan alanlarda da temizleme ve düzenleme çalışmaları yaptı.

Başvuru ve bilgilendirme süreci:

Yıkımlar, mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve mülk sahiplerinin başvurusu ve talebi doğrultusunda; ilgili kişilere yapılan tebligatlar esas alınarak gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri, benzer yapıların tespit edilmesi halinde, tebligatlar doğrultusunda yıkım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

TEHLİKE OLUŞTURAN METRUK YAPILAR YIKILDI