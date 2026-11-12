Bilecik'te servis denetimi: 29 araç kontrol edildi, ceza yok

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından '2026 Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında il genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı. Ekipler, sabah, öğle ve öğleden sonra olmak üzere planlı zaman dilimlerinde okul servislerini kontrol etti.

denetimin kapsamı:

Uygulama 07.30-09.30, 12.30-13.30 ve 15.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirildi. Toplam 29 okul servis aracı kontrol edilirken, ekipler servislerin mevzuata uygunluğu ile öğrencilerin güvenli taşınmasına ilişkin hususları inceledi.

sonuç ve değerlendirme:

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Eş zamanlı ve programlı denetimlerin, servis hizmetlerinin standartlara uygunluğunu takip etme ve olası riskleri önceden tespit etme amaçlarına hizmet ettiği belirtildi.

BİLECİK’TE 29 OKUL SERVİSİ DENETLENDİ