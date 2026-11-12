Türkiye Bisiklet Federasyonu COP31'de çocukları ve aileleri sürdürülebilir ulaşıma davet ediyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu COP31’de bisikletin iklim mesajını taşıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 Yeşil Bölge’deki Gençlik ve Çocuk Merkezi alanında bisikletin iklim, spor, sağlık ve ulaşım için taşıdığı önemi ziyaretçilerle paylaşıyor. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle, federasyonun Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etkinlikler Kurulu tarafından koordine edilen çalışmalar, “Daha Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çeviriyoruz” mesajıyla günlük yaşam alışkanlıklarını değiştirmeye odaklanıyor.

Bisikletin iklim hedeflerine katkısı:

Federasyonun COP31 programı, kısa mesafelerde otomobil yolculuklarının yerini alacak bisiklet kullanımının emisyonları, fosil yakıt tüketimini, trafik yoğunluğunu ve gürültüyü azaltabileceğini vurguluyor. Güvenli bisiklet yolları ve toplu taşımayla entegrasyonun bu dönüşümde belirleyici olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Bölgesel Enformasyon Merkezi (UNRIC)’ye göre bisiklet, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın 11’iyle doğrudan bağlantılı; benzer şekilde Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) de İklim Eylemi Bildirgesi ile spor camiasını günlük bisiklet kullanımını yaygınlaştırma ve çevresel etkileri azaltma konusunda ortak sorumluluğa çağırıyor.

Eğitim ve çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları:

COP31’deki federasyon standı, çocukları, gençleri ve aileleri bisiklet etrafında buluşturarak çevre bilincini spora katılımla birleştiriyor. Alanda öne çıkan uygulamalardan biri, çocuklara yönelik hazırlanan “Ben bir bisikletli çevreci süper kahramanım!” fotoğraf panosu; bu pano aracılığıyla temiz hava, geri dönüşüm, temiz su, doğayı koruma, sürdürülebilir ulaşım, temiz enerji ve daha az karbon gibi mesajlar eğlenceli bir dille aktarılıyor. Bu yaklaşım çocukların kendilerini doğayı koruyan bireyler olarak görmelerini ve bisiklet sevgisiyle çevre sorumluluğunu ilişkilendirmelerini hedefliyor.

Federasyonun çalışmaları yalnızca fuar alanıyla sınırlı kalmıyor; eğitim, altyapı talebi ve iş birliği çağrılarıyla kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmayı amaçlıyor. Güvenli bisiklet yolları, okullarda verilen eğitimler ve toplum temelli programlarla çocukların ve gençlerin bisiklete erişimini artırma planları ön planda tutuluyor.

Emin Müftüoğlu, federasyon başkanı olarak konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: "COP31’de çocuklarımızın ve gençlerimizin bisikletle kurduğu bağı, doğaya karşı sorumluluk duygusuyla güçlendirmek istiyoruz. Güvenli bisiklet yolları, eğitim ve iş birlikleriyle bu farkındalığı kalıcı alışkanlıklara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Değişen iklim koşullarında sporcularımızın dayanıklılığını ve hazırlığını güçlendirmek de bu sorumluluğun bir parçası. İklimi korumak, sporun geleceğini de korumaktır."

Yarışlar, sürüşler ve ulusal yaygınlık:

Federasyon COP31 farkındalığını 2026 Gran Fondo takvimine de taşıdı. L’Etape Türkiye by Tour de France 2026, 20 Eylül’de İstanbul’da iklim dostu ve sürdürülebilir ulaşım vurgusuyla düzenlendi; ayrıca UCI Gran Fondo Antalya etkinliğinde COP31’e özel bir farkındalık sürüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet’in 103. yılı kapsamında 81 ile yayılan "Türkiye Pedallıyor" çağrısı da bisikletin birleştirici gücünü, sağlıklı yaşam ve ortak gelecek sorumluluğuyla birleştirdi.

Federasyon, "Spor için, sağlık için, çevre için, ulaşım için bisiklet" yaklaşımıyla her yaştan bireyi ortak bir geleceğe katkı sunmaya davet ediyor ve COP31 sahnesinde bu daveti hem söylem hem de uygulamayla güçlendiriyor.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU, ANTALYA'DA DÜZENLENEN COP31 YEŞİL BÖLGE'DEKİ GENÇLİK VE ÇOCUK MERKEZİ ALANINDA BİSİKLETİN İKLİM İÇİN ÖNEMİNİ ANLATIYOR; ÇOCUKLARI, GENÇLERİ VE AİLELERİ DAHA SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN PEDAL ÇEVİRMEYE DAVET EDİYOR.