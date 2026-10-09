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Bilecik’te taraftar dayanışması üniversiteyle yeni ivme kazandı

Beşiktaş taraftar grupları Bilecik’te sosyal projelerini ve üye kayıtlarını hızlandırdı; UNIBJK başkanı Yakup Arda seçildi, üniversitede stant kuruldu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bilecik’te taraftar dayanışması üniversiteyle yeni ivme kazandı

Beşiktaş taraftar grupları Bilecik’te çalışmaları hızlandırdı

Bilecik’te hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Beşiktaş taraftar grupları, kentteki yeni döneme hızlı bir başlangıç yaptı. Üniversitenin açılmasıyla birlikte oluşan hareketlilik, taraftar yapılanmalarının da ivme kazanmasına yol açtı.

Başkanlık değişimi ve ortak çalışmalar

UNIBJK Bilecik yeni başkanını belirledi; Yakup Arda başkan olarak seçildi. Arda, seçimin ardından Bilecik Çarşı Grubu Başkanı Gürkan Ceylan ve grup üyeleriyle buluştu. İki taraf, üniversite çevresinde yürütülecek çalışmalar ve iş birliği imkanları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Üniversite çalışmaları ve kayıt süreci

Taraftar grubu, Şeyh Edebali Üniversitesi'nde stant kurarak üye kayıtlarına başladı. Standı ziyaret edenlere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve Yakup Arda kayıtların gayet iyi gittiğini bildirdi.

Toplantıda ayrıca hafta sonu Beşiktaş’ın kendi evinde oynayacağı Kocaelispor maçına yönelik organizasyon yapılacağı planlandı. Taraflar, hem maç organizasyonları hem de üniversite odaklı sosyal projeler için koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldı.

Bu adımlar, yerel taraftar tabanının güçlendirilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin sürdürülebilir hale getirilmesi açısından önemli görülüyor. Üniversite ile yakın temas, genç üyelerin katılımını ve yerel dayanışmayı artırma potansiyeli taşıyor.

BİLECİK&#039;TE BEŞİKTAŞ TARAFTAR GRUPLARI ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

BİLECİK'TE BEŞİKTAŞ TARAFTAR GRUPLARI ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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