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Bilecik'te yangından etkilenen aileye sosyal hizmet desteği

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Gölpazarı Kurşunlu köyündeki yangından etkilenen Hamdiye ve Fatih Erdönmez'e sosyal hizmet desteği sundu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te yangından etkilenen aileye sosyal hizmet desteği

Bilecik'te aileye yerinde ziyaret ve destek

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde yangından etkilenen aileyi ziyaret etti. Görüşmede, Hamdiye Erdönmez ve oğlu Fatih Erdönmez ile bir araya gelinerek durumları yerinde dinlendi.

ziyaret sırasında iletilen taziye ve geçmiş olsun mesajları:

Çalışma ekibi, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangında yaşanan kayıp nedeniyle başsağlığı temennilerini paylaştı. Yapılan görüşmede ailenin mevcut ihtiyaçları tespit edilmeye çalışıldı ve öncelikli gereksinimlerin belirlenmesi için bilgi alındı.

sosyal hizmet desteğinin yönlendirilmesi:

Toplanan bilgiler ışığında, ekipler sosyal hizmet desteğinin sağlanmasına yönelik değerlendirmelere başladı. Ailenin ihtiyaçlarına göre gerekli yönlendirmelerin yapılacağı ve takip sürecinin sürdürüleceği bildirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yaşanan yangından etkilenen ailemizin yanında olmak, ihtiyaçlarını dinlemek ve gerekli desteği sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zor süreçte ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum"

Yetkililer, ailenin yanında olunmaya devam edileceğini ve ihtiyaçların karşılanması yönündeki çalışmanın takip edileceğini belirtti.

BİLECİK&#039;TE YANGINDAN ETKİLENEN AİLEYE DESTEK

BİLECİK'TE YANGINDAN ETKİLENEN AİLEYE DESTEK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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