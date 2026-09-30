Bilecik'te yangından etkilenen aileye sosyal hizmet desteği

Bilecik'te aileye yerinde ziyaret ve destek

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde yangından etkilenen aileyi ziyaret etti. Görüşmede, Hamdiye Erdönmez ve oğlu Fatih Erdönmez ile bir araya gelinerek durumları yerinde dinlendi.

ziyaret sırasında iletilen taziye ve geçmiş olsun mesajları:

Çalışma ekibi, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangında yaşanan kayıp nedeniyle başsağlığı temennilerini paylaştı. Yapılan görüşmede ailenin mevcut ihtiyaçları tespit edilmeye çalışıldı ve öncelikli gereksinimlerin belirlenmesi için bilgi alındı.

sosyal hizmet desteğinin yönlendirilmesi:

Toplanan bilgiler ışığında, ekipler sosyal hizmet desteğinin sağlanmasına yönelik değerlendirmelere başladı. Ailenin ihtiyaçlarına göre gerekli yönlendirmelerin yapılacağı ve takip sürecinin sürdürüleceği bildirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yaşanan yangından etkilenen ailemizin yanında olmak, ihtiyaçlarını dinlemek ve gerekli desteği sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zor süreçte ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum"

Yetkililer, ailenin yanında olunmaya devam edileceğini ve ihtiyaçların karşılanması yönündeki çalışmanın takip edileceğini belirtti.

BİLECİK'TE YANGINDAN ETKİLENEN AİLEYE DESTEK