İnsan odaklı dijital dönüşüm Gaziantep modelini COP31’e taşıdı

Fatma Şahin COP31 panelinde konuştu:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında UNDP Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirilen "İklim Eylemi için Dijital Topluluklar: Gençlerin, Kırsal Toplulukların ve Yerel Yönetişimin İklim Dayanıklılığı için Güçlendirilmesi" başlıklı panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmacı olarak katıldı. Oturumun moderatörlüğünü UNDP Türkiye Proje Yöneticisi ve Baş Teknik Danışmanı Neslihan Cankara üstlendi; panelde ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Ayşe Ünlüce, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sarıçam Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Bilal Uludağ ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral yer aldı.

İnsan odaklı dijital ve yeşil dönüşüm:

Şahin, "Gaziantep: Bilgiden Katılıma, Dijital Beceriden Yerel Dayanıklılığa" başlıklı sunumunda dönüşümü yalnızca teknoloji veya altyapı yatırımı olarak değil, insan kapasitesinin dönüşümü olarak tanımladı. "Neden şimdi?" ve "Şehirlerin rolü" başlıkları altında enerji, su, ulaşım, binalar, gıda ve dijital hizmetlerin bütüncül ele alınması gerektiğini vurguladı. Gaziantep’in yaklaşımını tekil projelerden ziyade planlama, ölçüm, uygulama ve izleme adımlarını içeren uzun soluklu bir süreç olarak sundu ve altyapı yatırımlarının aynı zamanda insan kapasitesiyle desteklendiğini ifade etti.

Gençlik, dijital beceri ve kırsal uyum:

Sunumun gençlik odaklı bölümünde Şahin, Gaziantep Genç Danışma Meclisi, Çocuk İklim Forumu ve COP31’e taşınan Çocuk İklim Bildirisi aracılığıyla gençlerin karar süreçlerine katılımını öne çıkardı. Gençlik kampları, İklim Elçileri Eğitim Kampı, Bilim Tırı ve uygulamalı atölyeler ile erken yaşta bilim ve çevre okuryazarlığının kazandırıldığı; gençlerin tüketen değil üretken bireyler olarak desteklendiği aktarıldı. Ayrıca dijital ve yeşil becerilerin bir arada geliştirildiği programlar ile GİKOM, Kadın Dostu Kent, Genç Gaziantep, Çiftçi Kart ve Emekli Kart gibi uygulamaların farklı toplulukların hizmetlere erişimini kolaylaştırdığı belirtildi. Kırsal alanda Bilim Tırı, Çiftçi Kart, kuraklığa dayanıklı tarım çalışmaları ve üretici eğitimleriyle uyum kapasitesinin güçlendirildiği paylaşıldı.

Veri, sanayi dönüşümü ve istihdam:

Soru-cevap bölümünde Şahin, kentlerin gençleri karar alma süreçlerine dahil etmeden önce şehrin buna hazırlanması gerektiğini; liseler ve üniversitelerde kurulan kulüpler aracılığıyla taleplerin doğrudan takip edildiğini vurguladı. 21. yüzyılı bir "veri yüzyılı" olarak tanımlayan Şahin, kurum içi birimlerin birbirinden veri saklamaması ve güçlü bir kurumsal veri altyapısının önemine dikkat çekti: doğru veri girilmeden en gelişmiş yazılımların dahi sonuç vermeyeceğini belirtti. Küresel rekabette şehirlerin pozisyonuna değinerek, "Almanlar kadar sistematik, Çinliler kadar uygun fiyatta, Türkler kadar esnek ve hızlı olmamız lazım" ifadelerini kullandı. Montaj sanayiden akıllı sanayiye geçiş için verimlilik ve yalınlaşmanın şart olduğunu; bu amaçla kurulan Model Fabrika ile işletmelerin yalın üretim modellerini benimsemesinin hedeflendiğini anlattı. Şahin, bilgi ekonomisi ve makine sanayisini güçlendirerek Silikon Vadisi'ne giden genç yetenekleri Gaziantep'e geri kazandırma hedefini ve bunun yarattığı döngüsel etkiyi de vurguladı. Sunumunu "Geleceğin dirençli şehri, teknolojinin en fazla olduğu şehir değil; insanın dönüşüme en güçlü katıldığı şehirdir" sözleriyle tamamladı.

Oturum katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son buldu ve panel, hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, COP31 KAPSAMINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN PANELDE YEREL YÖNETİMLERİN İKLİM DAYANIKLILIĞI VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEKİ ROLÜNÜ ELE ALAN OTURUMDA YER ALDI.