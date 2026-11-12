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büyükkılıç, cop31’de kayseri markasını uluslararası sahneye taşıdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, COP31'de Kayseri mutfağı, kültürel değerler ve çevre projelerini uluslararası alanda tanıttı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Emre Koç

büyükkılıç, cop31’de kayseri markasını uluslararası sahneye taşıdı

büyükkılıç'ın cop31 programı ve hedefleri:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen zirveye katıldı. Zirve süresince yaptığı üst düzey temaslarla Kayseri'nin gastronomi mirasını, kültürel değerlerini ve belediyenin çevre odaklı çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmayı amaçladı.

Program yalnızca tanıtımdan ibaret kalmadı; Büyükkılıç, kentte yürütülen çevre, iklim ve sürdürülebilir şehircilik uygulamalarını paylaşarak karşılıklı tecrübe aktarımına katkı sundu. Bu yaklaşım, hem yerel projelerin görünürlüğünü artırdı hem de olası iş birliği fırsatlarına zemin hazırladı.

kayseri mutfağı ve hisarcıklıoğlu ziyareti:

Etkinlikler kapsamında düzenlenen "7 Bölge 7 Mutfak" organizasyonunda Kayseri mutfağı stantları öne çıktı. Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Kayserili iş insanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte standları gezdi. Hisarcıklıoğlu, Kayseri'nin lezzetlerinin ve misafirperverliğinin zirvede tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Bu ziyaret, Kayseri'nin gastronomik mirasının uluslararası katılımcılar nezdinde algısını güçlendirirken şehir markasının kültürel unsurlarla nasıl desteklenebileceğine yönelik somut bir örnek sundu.

belediye standı, gala ve uluslararası görüşmeler:

Büyükşehir Belediyesi, tanıtım alanında E38, KAYMEK ve KAYTUR markalarıyla temsil edildi. Stand, Kayseri'nin doğal ve kültürel zenginliklerini, belediye hizmet alanlarını ve yerel değerleri ziyaretçilerle buluşturdu. Başkan Büyükkılıç standı ziyaret ederek ekiplerle görüştü ve farklı ülkelerden gelen konukları ağırladı.

Program çerçevesinde gerçekleştirilen gala yemeğinde Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile görüşerek ev sahipliği ve davet için teşekkür etti. Aynı etkinlikte AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile de samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç'a Antalya ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin ve İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Vedat Kılıç eşlik etti. Toplanan temaslar, Kayseri'nin uluslararası görünürlüğünü artırırken şehirler arası iş birliği ve bilgi paylaşımını da geliştirdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜST DÜZEY TEMASLAR İLE KAYSERİ MUTFAĞI ZİYARETİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TANITIM FAALİYETLERİYLE ŞEHRİN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİNİ, KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ VE ÇEVRE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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