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Bilimfest'te çocuklar KAAN ve MEMATT maketleriyle yerli savunmayı tanıdı

Kayseri'de düzenlenen 8. Bilimfest'te çocuklar ASFAT ve TUSAŞ stantlarında KAAN ile MEMATT maketlerini yapıp eğitmen eşliğinde yerli savunmayı tanıdı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bilimfest'te çocuklar KAAN ve MEMATT maketleriyle yerli savunmayı tanıdı

Kayseri 8’inci Bilimfest'te yerli savunma teknolojileri tanıtıldı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen 8’inci Bilimfest, bilim meraklısı çocukların yoğun ilgisini çekti. Festival kapsamında açılan stantlarda ziyaretçiler, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma projeleri hakkında bilgi edinme ve uygulamalı deneyim kazanma fırsatı buldu. Etkinlikte Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yetkilileri de ürünlerini tanıttı.

Stant etkinlikleri ve maket atölyeleri:

Çocuklar, Türkiye’nin ilk milli 5. nesil muharip savaş uçağı KAAN ile mekanik mayın temizleme teçhizatının MEMATT maketlerini kendi elleriyle yapma imkânı buldu. Stantlarda gerçekleştirilen atölyelerde katılımcılara maket yapımının yanı sıra bu sistemlerin hangi koşullarda kullanıldığı ve işlevleri hakkında bilgiler verildi. Eğitmenler çocuklara adım adım destek olurken etkinlik sonunda minik katılımcılara festival anısına küçük hediyeler verildi.

ASFAT yetkilisinin açıklaması:

"ASFAT olarak Kayseri Bilim Festivali’nde çocuklarımıza mekanik mayın temizleme teçhizatımızın maketini yaptırıyoruz. Çocuklar burada kendi MEMATT’larını inşa ediyorlar. Burada çocuklarımıza hem yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz MEMATT’ın nerelerde kullanıldığı, ne işe yaradığını anlatıyoruz hem de oyuncaklarını yapmış oluyorlar. Eğitmen ağabeyleri ve ablaları ile birlikte onlara destek oluyoruz. Kendilerine festivalden bir hediye bırakarak onları uğurluyoruz. Bir yandan da çocuklara kendimizin geliştirdiği Mavi Vatan Savunma Oyunumuzu tanıtıyoruz. Çocuklar oyunu yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz gemiler ile oynuyor. Oyunu da memnuniyetle oynadıklarını görüyoruz. Bizde bundan keyif alıyoruz"

ASFAT yetkilileri, atölyelerin yalnızca model yapımıyla sınırlı kalmayıp, katılımcılara yerli savunma teknolojilerine dair farkındalık kazandırmayı da hedeflediğini vurguladı. Festival boyunca gösterilen ilgi, yerli üretim projelerine yönelik çocukların merakını artırırken, organizatörler etkinliklerin eğitim boyutunu ön plana çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.

Festivalin rolü ve sonuçları:

Bilimfest, genç katılımcıların hem el becerilerini geliştirdiği hem de milli teknolojilere dair bilgi sahibi olduğu bir platform olarak öne çıktı. KAAN ve MEMATT maket atölyeleri, çocukların savunma teknolojilerini somutlaştırarak anlamalarını sağladı ve stantlardaki etkileşimler festivalin eğitim amaçlı yönünü güçlendirdi.

KAYSERİ&#039;DE DÜZENLENEN 8&#039;İNCİ BİLİMFEST&#039;İ ZİYARET EDEN ÇOCUKLAR, YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR İLE...

KAYSERİ'DE DÜZENLENEN 8'İNCİ BİLİMFEST'İ ZİYARET EDEN ÇOCUKLAR, YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR İLE ÜRETİLEN 5. NESİL MUHARİP SAVAŞ UÇAĞI OLAN KAAN İLE MEKANİK MAYIN TEMİZLEME TEÇHİZATINI (MEMATT), MAKETLERİNİ YAPARAK YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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