kadim anlatılar Bursa'da sinema ve söyleşilerle canlandı

Mitoloji film haftası Bursa'da başladı:

"İnsanlığın Ortak Hikayesi" temasıyla düzenlenen 4. Mitoloji Film Haftası, Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bursa'da kapılarını açtı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen program; kısa film gösterimleri, söyleşiler ve mitolojinin kültürel mirası üzerine tartışmalarla zenginleşti.

Program ve gösterimler:

Festivalin ilk gününde finalist kısa filmler Firavun, Mori ve Galaksizinin Tezenesi izleyiciyle buluştu. Ardından Prof. Dr. Erkan Sevinç moderatörlüğünde Prof. Dr. Haşim Şahin ile arkeolog-yazar Özlem Ertan "Geyikli Baba ve Anadolu Efsaneleri" başlıklı söyleşide bir araya geldi. Söyleşide Anadolu efsanelerinin tarihî ve kültürel kökenleri, geleneklerin kuşaklara aktarılması ve mitolojinin toplumların ortak hafızasındaki yeri ele alındı.

Program, Gökmen Küçüktaşdemir moderatörlüğünde sembol bilimci yazar Efe Yılmaz'ın "Ertuğrul Gazi’nin Rüyası Üzerinden Mitoloji ve Rüyalar: İnsanlığın Ortak Hikayesi" başlıklı sunumuyla sürdü; burada rüyaların mitolojik anlatılardaki yeri ve sembollerin anlamları tartışıldı. Etkinliklerin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir konuşmacılara katkılarından ötürü plaket takdim etti. Gün, Asteriks ve Oburiks: Görevimiz Kleopatra filminin gösterimiyle sona erdi.

Mitolojinin güncelliği ve yerel değerlerle ilişkisi:

Mutlu Esendemir, mitoloji ilgisinin yeniden arttığına dikkat çekerek festivalin farklı kesimleri bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esendemir, mitolojinin "uygarlığın bize bıraktığı bir servet" olduğunu vurgulayarak Bursa'nın kültür-sanat yaşamına katkı sağlamayı ve bu mirası daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca 2026'da mitolojinin yeniden keşfedilmesine dair gözlemlerini ve Homeros'un yeniden beyaz perdeye uyarlanmasının bu dönüşüme işaret ettiğini belirtti.

Uluslararası Mitoloji Film Festivali Sanat Yönetmeni Gökmen Küçüktaşdemir, Panorama 1326'nın ev sahipliğinden memnuniyet duyduklarını söyleyerek Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Festival kurucu direktörü Gülşah Elikbank ise festivalin temel yaklaşımının mitolojik anlatıların bugün de yaşadığını ve mitlerin ölmeyip dönüştüğünü göstermek olduğunu vurguladı.

Arkeolog-yazar Özlem Ertan, söyleşide Anadolu'daki geyik figürü ve Geyikli Baba'yı ele aldıklarını, mitolojinin sadece uydurma hikâyeler olmadığını; insanın içe dönük yolculuğunu ve kültürel gelişimini yansıttığını ifade etti. Moderatör Prof. Dr. Erkan Sevinç ise etkinliğin Bursa'nın kültür ve sanat hayatına renk kattığını belirtti.

Prof. Dr. Haşim Şahin, Geyikli Baba'nın Bursa açısından önemli bir sembol olduğunu; Osmanlı'nın kuruluşunda dervişlerin ve gazilerin etkisinin bu tür örneklerle görüldüğünü anlattı. Sembol bilimci yazar Efe Yılmaz ise Osman Bey'in rüyasının tarihî ve sembolik boyutlarını aktararak bu anlatıların millî sembollerle kurduğu bağı değerlendirdi.

Festival, Bursa'nın kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamayı sürdürürken katılımcılara mitolojik mirası farklı perspektiflerden keşfetme fırsatı sunuyor. Etkinlikler bugün de çeşitli film gösterimleri ve söyleşilerle devam edecek.

"İNSANLIĞIN ORTAK HİKAYESİ" SLOGANIYLA DÜZENLENEN 4. MİTOLOJİ FİLM HAFTASI, OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE BURSA’DA BAŞLADI. SİNEMA GÖSTERİMLERİ, SÖYLEŞİLER VE MİTOLOJİNİN KÜLTÜREL MİRASINI ELE ALAN ETKİNLİKLERLE ZENGİNLEŞEN PROGRAM, KATILIMCILARI İNSANLIĞIN KADİM ANLATILARI ARASINDA YOLCULUĞA ÇIKARDI