Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

kadim anlatılar Bursa'da sinema ve söyleşilerle canlandı

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 4. Mitoloji Film Haftası, Panorama 1326'da film gösterimleri ve söyleşilerle mitolojik mirası gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:54

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 13:00

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

kadim anlatılar Bursa'da sinema ve söyleşilerle canlandı

Mitoloji film haftası Bursa'da başladı:

"İnsanlığın Ortak Hikayesi" temasıyla düzenlenen 4. Mitoloji Film Haftası, Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bursa'da kapılarını açtı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen program; kısa film gösterimleri, söyleşiler ve mitolojinin kültürel mirası üzerine tartışmalarla zenginleşti.

Program ve gösterimler:

Festivalin ilk gününde finalist kısa filmler Firavun, Mori ve Galaksizinin Tezenesi izleyiciyle buluştu. Ardından Prof. Dr. Erkan Sevinç moderatörlüğünde Prof. Dr. Haşim Şahin ile arkeolog-yazar Özlem Ertan "Geyikli Baba ve Anadolu Efsaneleri" başlıklı söyleşide bir araya geldi. Söyleşide Anadolu efsanelerinin tarihî ve kültürel kökenleri, geleneklerin kuşaklara aktarılması ve mitolojinin toplumların ortak hafızasındaki yeri ele alındı.

Program, Gökmen Küçüktaşdemir moderatörlüğünde sembol bilimci yazar Efe Yılmaz'ın "Ertuğrul Gazi’nin Rüyası Üzerinden Mitoloji ve Rüyalar: İnsanlığın Ortak Hikayesi" başlıklı sunumuyla sürdü; burada rüyaların mitolojik anlatılardaki yeri ve sembollerin anlamları tartışıldı. Etkinliklerin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir konuşmacılara katkılarından ötürü plaket takdim etti. Gün, Asteriks ve Oburiks: Görevimiz Kleopatra filminin gösterimiyle sona erdi.

Mitolojinin güncelliği ve yerel değerlerle ilişkisi:

Mutlu Esendemir, mitoloji ilgisinin yeniden arttığına dikkat çekerek festivalin farklı kesimleri bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esendemir, mitolojinin "uygarlığın bize bıraktığı bir servet" olduğunu vurgulayarak Bursa'nın kültür-sanat yaşamına katkı sağlamayı ve bu mirası daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca 2026'da mitolojinin yeniden keşfedilmesine dair gözlemlerini ve Homeros'un yeniden beyaz perdeye uyarlanmasının bu dönüşüme işaret ettiğini belirtti.

Uluslararası Mitoloji Film Festivali Sanat Yönetmeni Gökmen Küçüktaşdemir, Panorama 1326'nın ev sahipliğinden memnuniyet duyduklarını söyleyerek Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Festival kurucu direktörü Gülşah Elikbank ise festivalin temel yaklaşımının mitolojik anlatıların bugün de yaşadığını ve mitlerin ölmeyip dönüştüğünü göstermek olduğunu vurguladı.

Arkeolog-yazar Özlem Ertan, söyleşide Anadolu'daki geyik figürü ve Geyikli Baba'yı ele aldıklarını, mitolojinin sadece uydurma hikâyeler olmadığını; insanın içe dönük yolculuğunu ve kültürel gelişimini yansıttığını ifade etti. Moderatör Prof. Dr. Erkan Sevinç ise etkinliğin Bursa'nın kültür ve sanat hayatına renk kattığını belirtti.

Prof. Dr. Haşim Şahin, Geyikli Baba'nın Bursa açısından önemli bir sembol olduğunu; Osmanlı'nın kuruluşunda dervişlerin ve gazilerin etkisinin bu tür örneklerle görüldüğünü anlattı. Sembol bilimci yazar Efe Yılmaz ise Osman Bey'in rüyasının tarihî ve sembolik boyutlarını aktararak bu anlatıların millî sembollerle kurduğu bağı değerlendirdi.

Festival, Bursa'nın kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamayı sürdürürken katılımcılara mitolojik mirası farklı perspektiflerden keşfetme fırsatı sunuyor. Etkinlikler bugün de çeşitli film gösterimleri ve söyleşilerle devam edecek.

&quot;İNSANLIĞIN ORTAK HİKAYESİ&quot; SLOGANIYLA DÜZENLENEN 4. MİTOLOJİ FİLM HAFTASI, OSMANGAZİ...

"İNSANLIĞIN ORTAK HİKAYESİ" SLOGANIYLA DÜZENLENEN 4. MİTOLOJİ FİLM HAFTASI, OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE BURSA’DA BAŞLADI. SİNEMA GÖSTERİMLERİ, SÖYLEŞİLER VE MİTOLOJİNİN KÜLTÜREL MİRASINI ELE ALAN ETKİNLİKLERLE ZENGİNLEŞEN PROGRAM, KATILIMCILARI İNSANLIĞIN KADİM ANLATILARI ARASINDA YOLCULUĞA ÇIKARDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hıdırlık Kulesi'nde Akdeniz manzarası eşliğinde napoliten ve nostalji gecesi
images

Ordu tanıtım günlerinde şiveyle yazılan pankartlar nostalji yaşattı
images

Muğla'da konservatuvar yeniden sahnede: 677 öğrenciyle eğitim başladı
images

Kitapla büyüyen Balıkesir: avlu'da 10 günlük kültür şöleni başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazartesi itibariyle zararlar karşılanacak: Beykoz'ta hasar tespiti ve uyarılar sürüyor

Yeni Parti'nin yol haritasını taban belirleyecek: Özgür Özel Yozgat'ta konuştu

Ayazağa'da sel sonrası dirençli şehir planı: hak sahiplerine iki kentsel dönüşüm yolu

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor