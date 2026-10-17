Özel çocuklar doğanın sonbahar ritmini sahneledi

Etkinlik detayları:

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafede eğitim alan özel bireyler, Kitaplar Konuşuyor Ses Kayıt Stüdyosu Gönüllü Okuyucuları Ekibi ile sonbahar temalı bir drama etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik, doğadaki değişimler ve hava olaylarını hem öğretici hem eğlenceli bir yaklaşımla anlatmayı amaçladı.

Canlandırmalar:

Çalışmada çocuklar çınar ağacı, yağmur, rüzgar, salyangoz, tavşan ve göçmen kuşlar rollerini üstlenerek sonbaharda doğada yaşanan değişimleri sahneledi. Her karakter üzerinden doğanın dönüşümü adım adım gösterildi; yaprak dökümü, göç hareketleri ve yağışın etkileri canlandırmalarla somutlaştırıldı.

Beceriler ve etkileşim:

Drama sürecinde çocukların kendilerini ifade etmesi, dinleme ve dikkat becerileri ön plandaydı. Hava durumuna uygun kıyafet seçimi canlandırmalarla öğretildi; ayrıca oynanan renk tahmin etme oyunu sayesinde sonbahar renkleri, farklı hava olayları ve mevsime uygun giysiler oyunla pekiştirildi.

Karşılıklı etkileşimlerin yoğun olduğu etkinlikte gönüllü okuyucuların yönlendirmeleri, katılımcıların özgüvenini artırdı ve grup içi iletişim güçlendirildi. Etkinlik boyunca katılımcıların aktif rol alması teşvik edildi ve herkesin katkısı değerlendirildi.

Etkinliğin sonunda sonbahar meyveleriyle hazırlanan sofra etrafında paylaşıma vurgu yapıldı; bu kapanış, dayanışma ve birlikte yeme kültürünün önemini çocuklara deneyimletti. Sıcak bir buluşmayla sona eren etkinlik, katılımcılarda hem bilgi hem de paylaşma duygusu bıraktı.

MURATPAŞA BELEDİYESİ ADALYA VAKFI ENGELSİZ KAFE’DE EĞİTİM ALAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER, BELEDİYENİN KİTAPLAR KONUŞUYOR SES KAYIT STÜDYOSU GÖNÜLLÜ OKUYUCULARI EKİBİ İLE DÜZENLENEN SONBAHAR TEMALI DRAMA ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ