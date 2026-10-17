Astsubaylar gününde milliyetçilik vurgusu: 60 emekli astsubay BBP'ye katıldı

Nazilli'de tören ve katılımlar:

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikâh Salonu'nda düzenlenen törende, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Nazilli Başkanı ve emekli astsubayların da aralarında bulunduğu 60 kişi Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldı. Programa BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Karaca, teşkilat yöneticileri ve partililer iştirak etti; yeni üyelerin rozetleri törenle takıldı.

BBP Aydın Teşkilat ve Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Vekili Doğuhan Alp Altaylar, dernek başkanı ve üyelerin partiye katılımından memnuniyet duyduklarını belirterek aralarına hoş geldiniz mesajı verdi.

Karaca'nın milliyetçilik tanımı:

Programda konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Karaca, partinin milliyetçilik anlayışını tarihi ve kültürel referanslarla açıkladı: 'Bizim milliyetçilik tanımımız; Hoca Ahmet Yesevi’nin ahlakıyla, Yunus Emre’nin sevgisiyle ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin irfanıyla yoğrulmuştur.' Karaca, bunun yanında parti duruşunu şu sözlerle özetledi: 'Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir’ düsturuna kalben bağlıyız.'

Ekonomi, üretim ve gençlik vurgusu:

Uğur Karaca, milliyetçiliğin sadece söylemle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı ve ekonomik hedefleri ön plana çıkardı: 'Bizim milliyetçiliğimiz; üretmektir, tam bağımsızlıktır, güçlü ekonomidir, adil paylaşımdır!' Karaca, ayrıca 'Bizim milliyetçiliğimiz; bu ülkenin tek bir evladının yatağa aç girmemesidir. Gençlerimizin gelecek kaygısı duymadan, kendi topraklarında hayal kurabilmesidir. Fabrikalarımızın bacalarının tütmesi, tarlalarımızın bereketle dolması, yerli ve millî teknolojide dünya devleriyle yarışmaktır' sözleriyle üretim ve sosyal adalet beklentisini dile getirdi.

Reçete ve birlik çağrısı:

Ekonomik ve sosyal sorunların farkında olduklarını ifade eden Karaca, umutsuzluğa yer olmadığını belirterek tedbirleri sıraladı: 'Bizim reçetemiz bellidir: Akıl, bilim, liyakat ve sarsılmaz bir milli şuur.' Devletin kurumlarında adalet, sokaklarda huzur ve hanelerde refah sağlama hedefinin bir 'namus borcu' olduğunu söyledi.

Konuşmasını birlik çağrısıyla noktalayan Karaca, ayrışmalara karşı uyarıda bulunarak şunları ekledi: 'Gelin, hep birlikte yeni bir dönemin kapısını aralayalım. Gelin; kavgaları, kırgınlıkları, kısır çekişmeleri bir kenara bırakalım. Gün, ayrışma günü değil; gün, Türk milletinin âli menfaatleri etrafında tek yürek, tek bilek olma günüdür.' Karaca, BBP kadrolarının ülkenin birliğini, ekonomisini ve güvenliğini korumaya devam edeceğini vurguladı.

PROGRAMDA KONUŞAN BBP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI UĞUR KARACA, "BİZİM MİLLİYETÇİLİĞİMİZ; ÜRETMEKTİR, TAM BAĞIMSIZLIKTIR, GÜÇLÜ EKONOMİDİR, ADİL PAYLAŞIMDIR" DEDİ.