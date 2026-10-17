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Ağrı'da yerli plentten çıkan ilk sıcak asfalt Esen ve Uzunveli yoluna serildi

Ağrı İl Özel İdaresi'nin yeni asfalt plentiyle üretilen sıcak asfalt, Esen ve Uzunveli arasındaki 7,5 kilometrelik köy yolunda serilip sıkıştırıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ağrı'da yerli plentten çıkan ilk sıcak asfalt Esen ve Uzunveli yoluna serildi

Ağrı İl Özel İdaresinin yeni asfalt plenti ilk üretimini köy yolunda uyguladı

Ağrı İl Özel İdaresi'nin kısa süre önce hizmete aldığı yeni asfalt plentinde üretilen sıcak asfalt, Esen ve Uzunveli köyleri arasındaki yolda serilip sıkıştırılmaya başlandı. Uygulama, kurumun kendi imkanlarıyla yürüttüğü ilk üretim faaliyeti olarak kayda geçti.

Üretim ve serim süreci:

Sıcak asfalt plentten çıkarıldıktan sonra kuruma ait araçlarla çalışma sahasına taşınıyor ve yol yüzeyine ekipler tarafından seriliyor. Ardından silindirlerle sıkıştırma işlemi yapılarak yüzeyin dayanıklılığı ve düzlüğü sağlanıyor. Asfalt üretiminden nakliyeye, serimden sıkıştırmaya kadar tüm aşamalar İl Özel İdaresinin kendi araçları, iş makineleri ve teknik personeli ile gerçekleştiriliyor.

Hedefler ve yerel etki:

Yeni plentin devreye alınmasıyla kurumun kırsal yol çalışmalarındaki üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Esen-Uzunveli güzergahındaki çalışmalar tamamlandığında 7,5 kilometrelik yolun ulaşım standardının yükseltilmesi, köyler arasında daha güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanıyor. Yetkililer, benzer programların plan dahilinde sürdürüleceğini bildirdi.

AĞRI’DA YENİ ASFALT PLENTİNİN İLK ÜRETİMİ KÖY YOLUNDA KULLANILDI

AĞRI’DA YENİ ASFALT PLENTİNİN İLK ÜRETİMİ KÖY YOLUNDA KULLANILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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