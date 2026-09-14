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Bin rakımın organik üzümü piyasayı zorluyor

Malatya Akçadağ'da bin rakımda ve 300 dönümlük alanda ilaçsız yetişen kurutmalık üzümler yüksek aromasıyla talebi karşılamıyor; perakende kilosu 600 lira.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Bin rakımın organik üzümü piyasayı zorluyor

Bin rakımda kurutmalık üzüm talebi

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Kırtekeler mevkiinde bin rakımda yetiştirilen kurutmalık üzümler bu sezon yüksek aroma ve kaliteyle dikkat çekiyor. Bölgedeki yaklaşık 300 dönümlük alanda üretim yapan bağlarda hasat başladı; üreticiler iç ve dış piyasalardan gelen talepleri karşılamakta zorlandıklarını söylüyor.

Üretim, verim ve organik tarım:

Üzümler ilaç kullanılmadan, geleneksel yöntemlerle yetiştiriliyor. Üreticiler kimyasal ilaç kullanmamanın meyve aromasını güçlendirdiğini belirtiyor. Necla Kırteke, üretime ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "İlaçsız, tamamen organik üzümler yetiştiriyoruz. Piyasada oldukça meşhur olmuş bir üzümümüz var. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Alımlar için geçen yıldan randevu alan toptancılarımız ve kuruyemişçilerimiz var. Bu yıl hane başına ortalama 4 ila 4,5 ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Üretim miktarımız ailelerin bağ büyüklüğüne göre 500 kilo ile 5 ton arasında değişiyor".

Üreticiler, bölgedeki su kaynaklarının azalmasının üretim tercihlerini etkilediğini vurguluyor. Ziyaettin Kırteke, "Kayısı su istiyordu, bizim de suyumuz azaldığı için üzüme yöneldik. Şu anda verimimiz ve ürünün aroması mükemmel. Soğuklardan dolayı hasat bu yıl yaklaşık 10 gün gecikti. Yeni başladık ama verim ve aroma çok yüksek" dedi.

Hasat, kurutma ve paketleme:

Toplanan üzümler hasat sonrası toprağa serilerek kurutuluyor. Kurutma işlemi üreticiler tarafından yaklaşık 5-6 gün ve bazı tanımlarda "yaklaşık bir hafta" olarak veriliyor; süreç ritmine göre temizleme ve sınıflandırma yapıldıktan sonra ürünler kasalara alınıyor ve paketleniyor.

Üreticiler, sosyo-ekonomik fayda ve sürdürülebilirlik açısından organik üzümün bölge için önemine dikkat çekiyor. Başta toptancılar ve kuruyemişçiler olmak üzere alıcılar, ürün için ön ödeme yaparak üreticilerden kontenjan ayırtıyor; bu da yoğun talebin somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Fiyatlarda geçen yıla göre artış gözleniyor: geçen yıl toptan satılan ürünün kilosu 500 lira civarındayken, bu sezon perakende 600 lira ve toptan 550 lira düzeyinde alıcı buluyor.

Bin rakımda yetişen üzümler tarlada bitiyor

Bin rakımda yetişen üzümler tarlada bitiyor

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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