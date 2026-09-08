Bingöl'de jandarma 5 bin 176 kök kenevir ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi

Bingöl'de jandarma operasyonu

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki 29 olaya müdahale edildi. Yapılan müdahalelerde ön plana çıkan unsur, tarla ve arazilerde yetiştirilen bitkiler ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ürünün ele geçirilmesi oldu.

operasyonda ele geçirilenler:

Operasyonlarda 5 bin 176 kök kenevir/skunk bitkisi ile birlikte 430 gram esrar, 20 litre etil alkol, 8 litre alkollü içki, 104 kilogram tütün ve 5 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ayrıca suç unsurlarını oluşturan silah ve mühimmatlar da operasyonlarda bulundu: 2 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 5 av tüfeği, 12 şarjör ve 560 fişek ele geçirildi.

adli işlemler ve idari yaptırımlar:

Söz konusu çalışmaların ardından Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda 37 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonlar sırasında tespit edilen yabancı uyruklu şahıslarla ilgili olarak da işlem yapıldı; 1 Suriye ve 3 Afganistan uyruklu şahıs hakkında idari işlem uygulandı ve toplam 140 bin 149 TL idari para cezası kesildi.

Jandarma yetkilileri ele geçirilen materyaller ve şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

BİNGÖL’DE 5 BİN 176 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ: 2 ŞÜPHEYİ TUTUKLANDI.