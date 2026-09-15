Ordu'da narkotik operasyonlarında beş şüpheli tutuklandı

Ordu'da narkotik operasyonları:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yapılan aramalarda çok sayıda madde ele geçirildi.
ele geçirilen maddeler:
Operasyonlarda 190 gram sentetik kannabinoid, 20 adet sentetik ecza, 46,3 gram metamfetamin, 4 gram esrar ve 0,7 gram kokain bulundu.
gözaltı ve adli süreç:
Operasyonlar kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.
ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER
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