Ordu'da narkotik operasyonlarında beş şüpheli tutuklandı

Ordu'da narkotik operasyonları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yapılan aramalarda çok sayıda madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda 190 gram sentetik kannabinoid, 20 adet sentetik ecza, 46,3 gram metamfetamin, 4 gram esrar ve 0,7 gram kokain bulundu.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER