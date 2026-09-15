Dolar 48,6348 +0,02%
Euro 56,1520 +0,02%
Bist 13.998,84 -1,66%
Altın Gram 6.756,97 -0,70%
EUR/USD 1,1539 -0,15%
Brent Petrol 101,41 +0,42%
--°

Ordu'da narkotik operasyonlarında beş şüpheli tutuklandı

Ordu Emniyet Müdürlüğü'nün son haftalık operasyonlarında 190 g sentetik kannabinoid, 46,3 g metamfetamin, ecza ve kokain ele geçirildi; 5 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ordu'da narkotik operasyonlarında beş şüpheli tutuklandı

Ordu'da narkotik operasyonları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yapılan aramalarda çok sayıda madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda 190 gram sentetik kannabinoid, 20 adet sentetik ecza, 46,3 gram metamfetamin, 4 gram esrar ve 0,7 gram kokain bulundu.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da Sungurlu kara yolunda araç çarpışması: 3 kişi yaralandı
images

Çağlayan'da adliye önünde arbede: operasyona tepki gösterenler gözaltına alındı
images

Adana'da minibüsün çarptığı 11 yaşındaki çocuk yoğun bakımda, sürücü teslim oldu
images

Bozkır’da okulların çevresinde asayiş ve trafik denetimleri yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

OYAK Pazarlama, RTÜK'ün kurumsal seyahat sorumluluğunu üstlendi

Bingöl'de ilköğretim haftasında yeni dönem coşkusu ve eğitim vurgusu

çocuklarda döküntünün arkasındaki gerçek: alerji her zaman suçlu değil

Düğünde takı yerine av köpeği verildi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi