Kahyalar kavşağında gece kazası: alkollü sürücünün de bulunduğu iki yaralı

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 21.45 sıralarında Kahyalar Mahallesi Havalimanı Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçları kullanan Orhan T. (39) ile Mehmet K. (29) yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Çarpışma, 07 CHZ 569 plakalı otomobili kullanan Orhan T. ile 07 BDL 054 plakalı otomobili kullanan Mehmet K. arasında meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücü tespiti ve soruşturma:

Kaza sonrası yapılan kontrollerde Mehmet K.'nın 1,93 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

GAZİPAŞA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI