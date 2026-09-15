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Kahyalar kavşağında gece kazası: alkollü sürücünün de bulunduğu iki yaralı

Gazipaşa Kahyalar kavşağında iki otomobil çarpıştı; sürücüler Orhan T. ve Mehmet K. yaralandı. Mehmet K.'nın 1,93 promil alkollü olduğu belirlendi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahyalar kavşağında gece kazası: alkollü sürücünün de bulunduğu iki yaralı

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 21.45 sıralarında Kahyalar Mahallesi Havalimanı Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçları kullanan Orhan T. (39) ile Mehmet K. (29) yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Çarpışma, 07 CHZ 569 plakalı otomobili kullanan Orhan T. ile 07 BDL 054 plakalı otomobili kullanan Mehmet K. arasında meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücü tespiti ve soruşturma:

Kaza sonrası yapılan kontrollerde Mehmet K.'nın 1,93 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

GAZİPAŞA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

GAZİPAŞA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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