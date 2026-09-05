Muğlaspor tesislerinde Latif Sakıcı'ya son veda

Latif Sakıcı için Muğlaspor tesislerinde tören düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 18. ve 19. dönem Muğla Milletvekili Latif Sakıcı için Muğlaspor Kulüp Tesisleri'nde bir veda töreni gerçekleştirildi. Sakıcı’nın cenazesi, TBMM’de düzenlenen törenin ardından memleketi Muğla’ya getirildi ve bugün tesisler önüne alındı.

Tesislerde son uğurlama:

Tesis önünde dualar okunurken, Sakıcı’nın tabutu üzerine Muğlaspor bayrağı örtüldü. Sevenleri, kulüp yöneticileri ve spor camiasından kişiler, al bayraklı tabutun başında vedalaştı. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, törende yaptığı konuşmada Sakıcı’nın kent ve kulübe olan katkılarına dikkat çekti ve “Muğla’mıza katkısı olan abimizin mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Cenaze programı ve defin:

Muğlaspor’daki törenin tamamlanmasının ardından Sakıcı’nın cenazesi Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camiine götürüldü. Cenaze namazı, öğle namazına müteakip Kurşunlu Camii’nde kılınacak ve namazın ardından defnedilmek üzere Akyaka’ya uğurlanacak. Sakıcı, kulüp camiasında 1972-1973 döneminde kulüp başkanlığı yapmış olması ve kulübe sağladığı katkılarla anılıyor.

Yakınları ve yerel temsilciler, taziyeleri kabul ederek aileye başsağlığı dileklerini iletti. Törende söylenen dualar ve yapılan konuşmalar, Sakıcı’nın hem siyaset hem spor çevresinde bıraktığı izleri vurguladı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİREN 18 VE 19’UNCU DÖNEM MUĞLA MİLLETVEKİLİ LATİF SAKICI İÇİN 1972-1973 DÖNEMİNDE KULÜP BAŞKANLIĞI YAPTIĞI MUĞLASPOR KULÜP TESİSLERİ’NDE VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ.