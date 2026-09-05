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Davetiyesi masada kaldı: düğününe saatler kala hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Burdur'da düğününe saatler kala motosikletinin tır dorsesine çarpması sonucu yaşamını yitiren 26 yaşındaki İsmail Arpağ, gözyaşlarıyla uğurlandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Davetiyesi masada kaldı: düğününe saatler kala hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Burdur'da düğününe saatler kala motosiklet kazasında hayatını kaybeden İsmail Arpağ (26), ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada genç adamın geride düğün davetiyesi kaldı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, gece saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Arpağ idaresindeki 15 AEN 793 plakalı motosiklet, sokak üzerinde park halinde bulunan 15 ADT 891 plakalı tırın dorsesine çarptı. Ağır yaralanan Arpağ, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay öncesi Arpağ'ın gece saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçirip evine döndüğü öğrenildi.

Cenaze töreni ve teslim:

Hastanede yapılan otopsinin ardından İsmail Arpağ'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Arpağ için Sultan Dere Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı; namazın ardından omuzlara alınan cenaze, dualar ve gözyaşları eşliğinde mezarlığa defnedildi. Geride ise bugün için hazırlanmış olan düğün davetiyesi kaldı.

Damatlık yerine kefen giydi

Damatlık yerine kefen giydi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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