Sığlaşan Sakarya ağzı karasu balıkçısının sezona açılan yüzünü gölgeliyor

Sezon bereketi denize çıkış sorununu örtemiyor

Karadeniz'de 1 Eylül itibarıyla yeni av sezonunun başlamasıyla bölgede balık bolluğu gözlenirken, Karasu'da faaliyet gösteren balıkçılar için zorluklar devam ediyor. Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile buluştuğu boğaz ağzındaki su derinliğinin azalması ve barınak eksikliği, teknelerin güvenli hareketini kısıtlıyor ve mesailerini riske atıyor.

liman ve barınak eksikliği:

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı sezon açılışını değerlendirirken, bölgedeki liman ve barınak yetersizliğinin çalışma kapasitesini düşürdüğünü vurguladı. Bıçakcı, balığın bol olduğunu fakat liman eksikliği nedeniyle teknelerin tam kapasiteyle çalışamadığını ifade etti. Gırgır ve büyük teknelerin denize açıldığını, küçük ölçekli teknelerin ise sınırlı günlerde avlanabildiğini belirtti.

Bıçakcı ayrıca boğaz ağzında su derinliğinin yaklaşık 2 metre seviyesine kadar düştüğünü ve olumsuz hava koşullarında oluşan dalgaların teknelerin giriş çıkışlarını tehlikeye attığını söyledi. Bölgedeki tekne trafiğinin diğer limanlara göre daha kısıtlı olduğunu, bunun da verimlilik kaybına yol açtığını anlattı. Karadeniz genelinde 156 adet liman ve barınaktan söz edildiğini hatırlatarak, Sakarya'nın Karasu ilçesinde benzer bir barınağın olmamasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

balıkçıların çağrısı ve yaşanan kazalar:

Balıkçılar yetkililerden acil önlem bekliyor. Yaklaşık iki yıl önce nehir ağzında kaza geçirdiğini anlatan Sultan Murat Özden, teknesinin battığını ve benzer olaylar yaşayan başka meslektaşları olduğunu aktardı. Özden, denizden beklentilerinin olumlu olduğunu ancak giriş-çıkışlardaki risklerin sürmesi halinde faaliyetlerin tehlikeye girdiğini söyledi.

Yerel balıkçılar, bölgeye yapılacak bir liman veya barınak yatırımının hem güvenliği artıracağını hem de av günlerini ve ekonomik getiriyi olumlu etkileyeceğini belirtiyor. Şu an için en acil talep, boğaz ağzındaki sığlaşmanın giderilmesi ve korunmalı bir barınak sağlanması yönünde.

Yetkililerden gelecek müdahale beklenirken, Karasu'daki balıkçılar sezonun sunduğu fırsatı değerlendirebilmek için hem doğa koşullarının düzelmesini hem de altyapı yatırımlarını işaret ediyor.

BALIKÇILARIN SORUN YAŞADIĞI NEHİR AĞZI