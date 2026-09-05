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Çakırkaş'ta odunlukta çıkan yangın kilerde maddi hasar bıraktı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Çakırkaş köyünde odunluk ve kilerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yapıda maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çakırkaş'ta odunlukta çıkan yangın kilerde maddi hasar bıraktı

Çakırkaş'ta odunlukta çıkan yangın kilerde maddi hasar bıraktı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde, odunluk ve kiler olarak kullanılan bir yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangının çevreye sıçramasını önledi.

müdahale ve yangının seyri:

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü; söndürme çalışmaları sırasında çevredeki yapılara sıçraması engellendi.

hasar ve inceleme:

Yapıda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

ELAZIĞ&#039;IN KOVANCILAR İLÇESİNE BAĞLI KÖYDE BİR ODUNLUK VE KİLERDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ELAZIĞ'IN KOVANCILAR İLÇESİNE BAĞLI KÖYDE BİR ODUNLUK VE KİLERDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINIRKEN OLAYDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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