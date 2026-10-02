Bingöl'de narkotik operasyonunda 76,12 gram skunk ele geçirildi

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
operasyon detayları:
Çalışma sırasında toplam 76,12 gram skunk maddesi ele geçirildi.
adli süreç:
Operasyonda yakalanan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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