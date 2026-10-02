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Bingöl'de narkotik operasyonunda 76,12 gram skunk ele geçirildi

Bingöl'de narkotik ekiplerinin çalışmasında 76,12 gram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bingöl'de narkotik operasyonunda 76,12 gram skunk ele geçirildi

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

operasyon detayları:

Çalışma sırasında toplam 76,12 gram skunk maddesi ele geçirildi.

adli süreç:

Operasyonda yakalanan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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