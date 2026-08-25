Bingöl'de sabah başlayan iki yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle durduruldu

Genç ilçesi Yayla köyündeki müdahale:

Sabah saatlerinde Genç ilçesi Yayla köyü'nde başlayan yangına sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti. İlk belirlemelere göre alevler çevredeki konutlara ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çaytepe'deki ihbar ve önleyici çalışmalar:

Daha sonra Çaytepe'den gelen yangın ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlerin evlere sıçramasını önlemek için hızlıca harekete geçti. Müdahale sonucu yangının yayılması engellendi ve söndürme çalışmaları etkin biçimde sürdürüldü.

Her iki noktada da ekiplerin soğutma ve kontrol çalışmaları devam ediyor; yetkililer bölgedeki durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

BİNGÖL'DE MEYDANA GELEN İKİ AYRI YANGINA EKİPLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ.