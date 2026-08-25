Gaziosmanpaşa'da takip sonrası vurulan Şerife Gezer'in olay anı kamerada

Gaziosmanpaşa'da yaşanan saldırı

Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi'nde gerçekleşen olayda, Şerife Gezer eski sevgilisi olduğu belirtilen Hakan S. tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı ve saldırının bazı anları kayıt altına alındı.

Olayın gelişimi:

Görüntülere göre Hakan S., iddialara göre bir süre önce ayrıldığı Gezer'i taksiyle takip etti. Minibüsten inen kadına dışarıda defalarca ateş edildi. Saldırı sonrası şüpheli bir yufkacı dükkanına girerek kendisine silah dayadı.

Görüntüler ve müdahale:

Güvenlik kamera kayıtlarında ilk karelerde elinde silahla dükkân önünde bekleyen şüphelinin, kısa bir süre sonra içeri girip ateş ettiği ve polis ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor. Çevredeki vatandaşların panik yaşadığı anlar görüntülere yansırken, ekiplerin ikna çabası sonucu Hakan S. gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan Şerife Gezer yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma ve kameraların incelenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da eski sevgili dehşeti kamerada