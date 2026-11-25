Beytullah Macit'in dünya sahnesindeki kısa ama etkili zaferi

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 18 yaşındaki Bursalı milli sporcu Beytullah Macit, rakibi Daniil Serbinenko ile karşılaşma öncesinde uzatılan eli sıkmayı reddetti. Müsabakaya geçen Macit, rakibini sadece 1 saniyede mağlup ederek turnuvanın en kısa karşılaşmalarından birini tamamladı.

maç anı ve açıklamalar:

Macit, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada tutumunun arkasında Gazze ve Filistin’deki duruma yönelik bir tepki olduğunu belirtti. Sporcu, 'Benim derdim kişisel değildi. O ülkeye, o bayrağa karşı bir tavrımız vardı. Çünkü yıllardır Gazze’de, Filistin’de zulme uğrayan kardeşlerimiz var. Ben de kendimce İsrail’e karşı, bu zulme karşı bir tavır sergiledim. Sergilediğim tavrın sonuna kadar arkasındayım' dedi. Ayrıca, 'Tekrar olsa tekrar yaparım' sözleriyle kararının devamlılığını vurguladı.

motivasyon ve sportif geçmiş:

Macit, aynı tavrı daha önce Avrupa Şampiyonası’nda da gösterdiğini anlatarak Dünya Şampiyonası’nda özel bir motivasyonla sahaya çıktığını söyledi. Genç sporcu, kariyerine yaklaşık 4,5 yıl önce başladığını, bugüne kadar iki Avrupa ikinciliği, iki Avrupa üçüncülüğü ve beş Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini aktardı. 2026 şampiyonasında ise sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda dünya üçüncüsü olarak iki madalya kazandı.