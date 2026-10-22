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Bir telefonla yılların birikimini kaybetmeyin: Tekirdağ emniyetinden dolandırıcılık uyarısı

Tekirdağ Emniyeti, kendilerini polis, savcı ya da hâkim diye tanıtıp telefonla para veya altın isteyen dolandırıcılara karşı uyarıyor; şüpheli aramaları 112'ye bildirin.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bir telefonla yılların birikimini kaybetmeyin: Tekirdağ emniyetinden dolandırıcılık uyarısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü uyarıyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, son dönemde kendilerini polis, savcı veya hâkim olarak tanıtıp vatandaşları telefonla yönlendirmeye çalışan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Emniyet yetkilileri, suçluların panik ve korku yaratma yöntemleriyle para ya da altın talep ederek maddi kazanç sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Nasıl bir tuzak kuruluyor:

Uyarıda, dolandırıcıların aradıkları kişileri bir soruşturmayla bağlantılı olduklarına inandırmaya çalıştıkları vurgulandı. Bu yöntemle hedeflenen vatandaşların talimatlara uyarak para veya kıymetli eşyaları belirlenen noktalara bırakmaları veya teslim etmeleri sağlanmaya çalışılıyor.

Vatandaşların dikkat etmesi gerekenler:

Emniyet, vatandaşlara bu tür telefon görüşmelerinde aceleci davranmamaları ve yönlendirmelere itibar etmemeleri çağrısında bulundu. Özellikle telefonla para veya altın isteyen kişilere kesinlikle itimat edilmemesi gerektiği, hiçbir polis, savcı veya hâkimin telefon aracılığıyla böyle bir talepte bulunmayacağı hatırlatıldı.

Yapılması gerekenler ve bildirim:

Şüpheli bir görüşme alındığında konuşmayı hemen sonlandırmak, kişisel ve finansal bilgileri paylaşmamak gerekiyor. Emniyet, dolandırıcılık şüphesi taşıyan durumların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirilmesini önerdi. Ayrıca panik yerine bilinçli ve tedbirli davranmanın, olası zararları önlemede belirleyici olacağına dikkat çekildi.

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, KENDİLERİNİ POLİS, SAVCI VEYA HÂKİM OLARAK TANITARAK VATANDAŞLARI...

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, KENDİLERİNİ POLİS, SAVCI VEYA HÂKİM OLARAK TANITARAK VATANDAŞLARI DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN KİŞİLERE KARŞI UYARIDA BULUNDU. EMNİYET, VATANDAŞLARIN KORKU VE PANİK OLUŞTURARAK PARA VEYA ALTIN TALEP EDEN KİŞİLERE İTİBAR ETMEMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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