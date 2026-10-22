Marmaris'te Karadere'de sabah keşfi: yol kenarında yaşamını yitiren erkek bulundu

Marmaris Karadere'de yol kenarında ölü bulunan erkek

Marmaris'in Karadere mevkiinde bu sabah kıyıda önce bir motosiklet, ardından yol kenarında hareketsiz yatan bir erkek şahıs bulundu. Vatandaşların fark etmesi üzerine olaya müdahale edildi ve yetkililer bölgeye sevk edildi.

keşif ve ilk müdahale:

Olay, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki kanalda bulunan bir motosikletin biraz gerisinde hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde alınan ilk bilgilerde cesedin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi.

soruşturma süreci ve belirsizlikler:

Yetkililer, olayın nasıl meydana geldiği ve ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun henüz netleşmediğini açıkladı. İlgili ekiplerin bölgede yürüttüğü incelemeler ile kimlik tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, olay yeri tespitinin ardından yapılacak adli işlemler ve incelemeler sonucunda daha somut bulgular elde edilmesi bekleniyor. Yetkililer olayla ilgili bilgisi olanların bildirimde bulunmasını istiyor.

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