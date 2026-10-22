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klaros'ta Homeros'un izleri ve kültür buluşması

İzmirli şair ve yazarlar, Homeros heykelinin bulunduğu Klaros Antik Alanı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Saya Holding destekli kazıları inceledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

klaros'ta Homeros'un izleri ve kültür buluşması

Klaros'ta Homeros anısı ve arkeolojik izler

İzmirli şair ve yazarlar, İzmir ve İonia dünyasıyla Homeros arasındaki bağı gösteren önemli buluntulardan birine ev sahipliği yapan Klaros Antik Alanı'nda bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Saya Holding ana sponsorluğunda sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde izleme imkânı buldu.

Kazı çalışmaları ve buluntular:

Klaros, antik dönemde Delphi ve Didim ile birlikte önemli bir kehanet merkezi olarak öne çıkıyor ve önceki dönem kazılarında elde edilen buluntular bu merkezlerin tarihsel önemini pekiştiriyor. Alanda bulunan ve MÖ 2. yüzyıla tarihlenen anıtsal Homeros heykeli, ziyaretçilere antik dönemin kültürel bağlarını somutlaştıran bir belge olarak sunuldu.

Klaros Kazı Başkanı Doç. Dr. Onur Zunal ile Klaros Kazısı Bakanlık Temsilcisi Melek Yıldızturan ve Saya Holding Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersözlü kazı alanında katılımcılara çalışmaların ayrıntılarını anlattı. Zunal, heykelin korunmuş portresinin Homeros'un bu topraklarda yaşadığına dair önemli bir kanıt olduğunu vurguladı.

Şiir, anlatı ve kültürel paylaşım:

Etkinlik boyunca şairlerin ve yazarların okuduğu şiirler ve paylaştığı hikâyelerle derin bir kültür yolculuğu gerçekleştirildi. Katılımcılar, Homeros'u anmak ve destanlardaki bağları kültürel bir deneyim olarak yaşamak üzere bir araya gelmenin önemine değindi.

Toplantıda, İzmirli kültür insanları Klaros'ta tekrar buluşma arzularını dile getirirken, kazı çalışmalarına verilen desteğin bölgenin arkeolojik araştırmaları açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Organizasyon, bölgesel mirasın korunması ve tanıtılması açısından hem bilimsel hem de toplumsal bir yaklaşım sergiledi.

Önümüzdeki dönemde Klaros'ta yeni etkinlik ve buluşmalar planlanıyor; bu buluşmaların, Homeros mirası ve Ionia kültürel hafızasının yerel paydaşlarla birlikte daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İZMİRLİ ŞAİR VE YAZARLAR, HOMEROS’UN İZMİR VE İONİA DÜNYASIYLA BAĞINI GÖSTEREN EN ÖNEMLİ...

İZMİRLİ ŞAİR VE YAZARLAR, HOMEROS’UN İZMİR VE İONİA DÜNYASIYLA BAĞINI GÖSTEREN EN ÖNEMLİ ARKEOLOJİK BULGULARDAN BİRİ OLAN ANITSAL NİTELİKTEKİ HOMEROS HEYKELİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN KLAROS ANTİK ALANI’NDA BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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