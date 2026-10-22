Eskişehir çevreyolunda taşınan dev türbin kanadı trafiği yavaşlattı

Çevreyolunda taşınan dev kanat trafikte yavaşlama oluşturdu:

Eskişehir çevreyolunda seyir halinde olan tırla taşınan rüzgar türbini kanadı, genişliği ve uzunluğu nedeniyle yolun büyük bir bölümünü kaplayarak ilerledi. Taşımayı gerçekleştiren özel nakliye aracı güzergâhta normal akışın dışında hareket etti; bu nedenle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Araç hareketleri ve trafik akışı:

Dev kanadın geçişi sırasında yoldaki araçlar oldukça yavaş hareket etmek zorunda kaldı. Güzergahta oluşan yoğunluk nedeniyle arkadan gelen sürücüler takip mesafesini koruyup hızlarını düşürdü; bu da trafik akışının belli bir süre yavaş ve kontrollü şekilde ilerlemesine yol açtı.

Olay sırasında herhangi bir hasar veya kaza bilgisi paylaşılmadı; gözlemler, taşımanın dikkat gerektiren bir işlem olduğunu ve büyük parçaların karayolu taşımacılığında trafik üzerinde doğrudan etkisi olduğunu gösterdi.

ESKİŞEHİR ÇEVREYOLUNDA TIR İLE TAŞINAN RÜZGAR TÜRBİNİ KANADI, YOLUN İKİ ŞERİDİNİ KAPATMASI SEBEBİYLE TRAFİKTE AKSAMALARA NEDEN OLDU.