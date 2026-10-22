Sarıyer'de belediye arazisinin çöplüğe dönüşmesi mahalleyi bezdirdi

Sarıyer Ferahevler'de belediyeye ait arazi çöplüğe döndü

Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde belediyeye ait bir araziye gece gündüz dökülmeye devam eden lağım ve çeşitli atıklar, çevrede yaşayanları mağdur etti. Bölgeden yükselen kötü koku ve giderek artan sinek ile gürültü şikayetleri mahalleliyi isyan ettirdi. Atık dökme anlarına ilişkin cep telefonu görüntüleri ile araziyi gösteren drone kayıtları sosyal medyaya yansıdı.

mahallenin tepkisi:

Mahalle sakinleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ve yerel yönetime tepki gösteriyor. Mahalleli Bahri Ferahlı, bölgedeki durumun hem yaşam kalitesini hem de sağlıklarını tehdit ettiğini söyleyerek şunları belirtti: “Buraya ne döktükleri belli değil. Lağımları buraya döküyorlar. Yazın yağmur yağmadığı zaman toz içindeyiz. Gece saatlerinde bile ses yapıyorlar. Bütün komşular şikayetçi. Ümraniye çöplüğünü belki hatırlarsınız patlamıştı, yakında biz de öyle oluruz. Camları açamıyoruz. Yazıklar olsun. Ne belediye ne başka yetkililer bizimle ilgilenmiyor. Buraya gelin bir bakın dökülen topraklar neredeyse aşağı sokaklara indi. Sakin bir şekilde burada yaşamak istiyoruz. Doğduk büyüdük buradayız böyle bir şey görmedik. Koku, sinek durulmuyor. Belediyeyi arıyoruz sokakları ilaçlayın diyoruz. Bir tane araç gelmiyor. Şuradan çıkan fareler neredeyse kedi kadar. Kedi görse kedi kaçar. Böyle bir şey yok.”

görüntüler ve talepler:

Cep telefonu ve drone ile kaydedilen görüntülerde, arazinin geniş bir alana yayılan atık tabakasıyla kaplandığı görülüyor. Vatandaşlar, koku ve haşere sorununu göstermeye çalıştıklarını, ancak yetkililerden gelen müdahalenin yetersiz olduğunu söylüyor. Mahalle halkı hem temizleme hem de düzenli denetim talep ederken, özellikle yaz aylarında sağlık risklerinin artacağından endişe ediyor.

Yetkililerden bölgenin acilen incelenmesi ve atık dökümünün durdurularak arazinin temizlenmesi yönünde adım atılması bekleniyor.

SARIYER BELEDİYESİ'NE AİT BİR ARAZİYE ATIKLARIN DÖKÜLMESİ NEDENİYLE ÇEVREDE OLUŞAN KOKU VE GÜRÜLTÜ VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI. ADETA ÇÖPLÜĞE DÖNEN ARAZİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.