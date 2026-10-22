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Alevli boş arsada mahsur kalan iki yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boş bir arsada çıkan yangında, itfaiye ekipleri yoğun duman arasında mahsur kalan 2 yavru kediyi zarar görmeden kurtardı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alevli boş arsada mahsur kalan iki yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Manisa'da boş arsada çıkan yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Simge Sokakta bulunan boş bir arsada yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ve alandan yoğun duman yükseldi.

Müdahale ve kurtarma:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken alevlerin arasında mahsur kalan 2 yavru kedi olduğunu fark etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu kediler erişilebilir bir noktaya alındı ve zarar görmeden kurtarıldı.

Çevre tepkisi:

Kurtarılma anı çevrede bulunan vatandaşların takdirini topladı; itfaiye ekiplerinin müdahalesi ilgiyle izlendi. Yavru kedilerin güvenli şekilde kurtarılması, olayın en olumlu sonucu olarak öne çıktı.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BOŞ BİR ARSADA ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 2 YAVRU KEDİ, İTFAİYE...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BOŞ BİR ARSADA ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 2 YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ZARAR GÖRMEDEN KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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