Dolar 48,4306 +0,00%
Euro 56,3195 +0,12%
Bist 14.110,04 +0,70%
Altın Gram 6.970,42 -1,39%
EUR/USD 1,1624 +0,02%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Birlik sesi Kartepe'den yükseldi: gardaşlık buluşmasında 4 Eylül ruhu

Kocaeli'deki 5. geleneksel gardaşlık buluşmasında binlerce Sivaslı Kartepe SEKA Kamp Alanı'nda toplandı; Tahir Büyükakın 4 Eylül ruhunu vurguladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:10

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 12:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Birlik sesi Kartepe'den yükseldi: gardaşlık buluşmasında 4 Eylül ruhu

Kocaeli'de gardaşlık buluşması

Kocaeli Sivaslılar Derneği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 5. Geleneksel Gardaşlık Buluşması Kartepe SEKA Kamp Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte binlerce Sivaslı bir araya gelerek hem tanışma hem de ortak değerleri hatırlama fırsatı buldu.

Programın amaçları ve buluşma atmosferi:

Organizatörler, buluşmanın temel amacını kentin farklı bölgelerinden gelen insanların dayanışmasını güçlendirmek ve ortak kültürel bağları canlı tutmak olarak açıkladı. Katılımcılar arasında paylaşılan anılar, yöresel sohbetler ve dayanışma duygusu ön plandaydı. Mekanın doğası ve kamp atmosferi, birlik mesajlarının daha samimi bir zeminde dile gelmesini sağladı.

Büyükakın'ın birlik ve beraberlik vurgusu:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen insanların ortak değerler etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti. Büyükakın, ülkenin birliği üzerine şu noktaları öne çıkardı: Biz birlikte Türkiye’yiz ve bu birlik korunduğu sürece ülkenin varlığının devam edeceği vurgulandı.

Büyükakın, 4 Eylül ruhunun yaşatılması gerektiğini belirterek değerin korunmasının millet ve devlet için hayati olduğunu söyledi. Başkanın sözlerinde, 4 Eylül’deki ruhun devam ettiği müddetçe milletin ve devletin ilelebet payidar olacağına dair güçlü bir iman ifadesi yer aldı. Bu bölümde katılımcılar sık sık sohbetlere girip görüşlerini paylaştı ve birlik çağrısı alkışlarla karşılandı.

Program, katılımcıların ortak değerleri hatırlaması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi açısından dönüştürücü bir buluşma olarak değerlendirildi. Yerel yönetimin katkıları ve dernek organizasyonunun koordinasyonu sayesinde etkinlik, gardaşlık temasını pekiştiren bir zeminde sona erdi.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE DÜZENLENEN 5. GELENEKSEL GARDAŞLIK BULUŞMASI’NDA BİNLERCE SİVASLI...

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE DÜZENLENEN 5. GELENEKSEL GARDAŞLIK BULUŞMASI’NDA BİNLERCE SİVASLI BİR ARAYA GELDİ. PROGRAMDA KONUŞAN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, "BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ" DİYEREK BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afyonkarahisar'da TÜFİS ile market raflarında fiyat taraması
images

kırtasiyelerde sıkı denetim: fiyat ve ürün güvenliği odağı
images

Trabzon'da zabıta haftasında saha ekiplerinin emek ve fedakârlığı vurgulandı
images

Ayrılıkla baş etmede ebeveynin en etkili katkısı: 'sen bunu yapabilirsin' güveni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda özgürlüğün 104. yılı coşkuyla anıldı

Çal’da bağ bozumu coşkusu Muazzez Ersoy ile taçlandı

Ahbap'ın Kocaeli deposu raporu: malzemeler hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalı

palamut sezonu bereketi zonguldak’ta tezgâhları canlandırdı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti