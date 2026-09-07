Birlik sesi Kartepe'den yükseldi: gardaşlık buluşmasında 4 Eylül ruhu

Kocaeli'de gardaşlık buluşması

Kocaeli Sivaslılar Derneği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 5. Geleneksel Gardaşlık Buluşması Kartepe SEKA Kamp Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte binlerce Sivaslı bir araya gelerek hem tanışma hem de ortak değerleri hatırlama fırsatı buldu.

Programın amaçları ve buluşma atmosferi:

Organizatörler, buluşmanın temel amacını kentin farklı bölgelerinden gelen insanların dayanışmasını güçlendirmek ve ortak kültürel bağları canlı tutmak olarak açıkladı. Katılımcılar arasında paylaşılan anılar, yöresel sohbetler ve dayanışma duygusu ön plandaydı. Mekanın doğası ve kamp atmosferi, birlik mesajlarının daha samimi bir zeminde dile gelmesini sağladı.

Büyükakın'ın birlik ve beraberlik vurgusu:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen insanların ortak değerler etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti. Büyükakın, ülkenin birliği üzerine şu noktaları öne çıkardı: Biz birlikte Türkiye’yiz ve bu birlik korunduğu sürece ülkenin varlığının devam edeceği vurgulandı.

Büyükakın, 4 Eylül ruhunun yaşatılması gerektiğini belirterek değerin korunmasının millet ve devlet için hayati olduğunu söyledi. Başkanın sözlerinde, 4 Eylül’deki ruhun devam ettiği müddetçe milletin ve devletin ilelebet payidar olacağına dair güçlü bir iman ifadesi yer aldı. Bu bölümde katılımcılar sık sık sohbetlere girip görüşlerini paylaştı ve birlik çağrısı alkışlarla karşılandı.

Program, katılımcıların ortak değerleri hatırlaması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi açısından dönüştürücü bir buluşma olarak değerlendirildi. Yerel yönetimin katkıları ve dernek organizasyonunun koordinasyonu sayesinde etkinlik, gardaşlık temasını pekiştiren bir zeminde sona erdi.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE DÜZENLENEN 5. GELENEKSEL GARDAŞLIK BULUŞMASI’NDA BİNLERCE SİVASLI BİR ARAYA GELDİ. PROGRAMDA KONUŞAN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, "BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ" DİYEREK BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ.