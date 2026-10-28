Birlikten tablo doğdu: 24 tuvalde cumhuriyetin resmi

Düzce'de 24 panonun buluşması:

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, Cumhuriyet’in 103. yılı anısına sıra dışı bir çalışma ortaya koydu. Toplam 24 öğrenci, her biri kendi üslubuyla boyadığı 24 panoyu bir araya getirerek tek bir büyük kompozisyon oluşturdu. Eser, şehir merkezindeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen sergide Düzcelilerle buluştu.

kompozisyon ve anlatısı:

Birleştirilen panolarda; Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim coşkusunu yaşayan öğrenciler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak bir görsel dilde yer aldı. Her tuval, öğrencilerin bireysel yorumlarını korurken bütünlük içinde yeni bir hikâye anlattı; küçük parçaların birleşmesinin verdiği güç, projenin temel temasını oluşturdu. Bu yaklaşım, hem teknik çeşitliliği hem de ortak değerlerin sanatsal yolla vurgulanmasını sağladı.

sergi, eğitimsel değer ve kutlama:

Çalışmayı yöneten öğretmenler Nagehan Kutlu Beyhan ve Füruzan Nihan Demirtaş, projenin amacını birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek olarak açıkladı. Sergi, yalnızca bir görsel sunum olmanın ötesinde öğrencilerin ortak çalışma disiplini ve yaratıcı iletişim becerilerini sergiledi. Öğrenciler ile öğretmenler, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet’i bizlere armağan edenleri saygı ile anarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Bu tür kolektif projeler, sanat eğitiminin toplumsal hafızayı canlı tutmadaki rolünü bir kez daha gösterdi.

DÜZCE GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN 24 ÖĞRENCİ YAPTIKLARI 24 PANO RESMİ İLE ORTAYA MUHTEŞEM BİR ESER ÇIKARDI. CUMHURİYET’İN 103. YILINA YAPILAN ESERDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, TBMM VE CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLAYAN ÇOCUKLAR BELİRDİ.