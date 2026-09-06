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Bitlis Eren Stadyumu'nda sessiz zafer: Bitlis Spor 1916 sezona 3 puanla başladı

Bitlis Spor 1916, TFF 3. Lig açılışında Bitlis Eren Stadyumu'nda seyircisiz oynanan maçta Silifke Spor'u 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bitlis Eren Stadyumu'nda sessiz zafer: Bitlis Spor 1916 sezona 3 puanla başladı

Bitlis Spor 1916 sezonu galibiyetle açtı

Bitlis Spor 1916, TFF 3. Lig'in ilk haftasında Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Silifke Spor'u 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

maçın seyrine dair:

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede ev sahibi ekip oyunun kontrolünü eline alıp rakip yarı sahada daha etkin bir oyun sergiledi ve bulduğu iki golle skoru belirledi.

seyircisiz oynanma nedeni:

Maç, Bitlis Spor 1916 kulübünün aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynandı. Seyircisiz ortam, saha avantajını sınırlasa da takım ikinci yarıdaki performansıyla galibiyeti getirdi.

Böylece Bitlis Spor 1916, TFF 3. Lig'de yeni sezonun ilk haftasını galibiyetle kapadı ve lige 3 puanla başladı.

BİTLİS SPOR 1916, TFF 3. LİG’DE SEZONUN İLK MAÇINDA SAHASINDA KONUK ETTİĞİ SİLİFKE SPOR’U İKİNCİ...

BİTLİS SPOR 1916, TFF 3. LİG’DE SEZONUN İLK MAÇINDA SAHASINDA KONUK ETTİĞİ SİLİFKE SPOR’U İKİNCİ YARIDA BULDUĞU GOLLERLE 2-0 MAĞLUP EDEREK SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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