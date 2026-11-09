Bitlis’te arama kurtarma ekibi akreditasyon sınavında saha testi verdi

afad gözetiminde gerçekleştirilen sınav

Bitlis’te, muhtemel afet ve acil durumlarda görev almak üzere akredite olmaya çalışan Hizan Arama Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen hafif seviye kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavına katıldı. Haberde ekip için ilk olarak 29 kişilik bir kadrodan söz edilirken, sınav gününde raporlarda 28 kişilik ekip olarak yer aldığı ifade edildi. Sınav, AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma sahasında gerçekleştirildi ve ekip üyeleri kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

sınav senaryosu ve saha müdahalesi:

Sınav kapsamında kurgulanan senaryoya göre Siirt’in Şirvan ilçesinde 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve enkaz altında yaralılar kaldığı varsayıldı. Ekipler beton kırma, enkaz altında arama ve zarar görmüş alanlardan yaralı çıkarma uygulamaları gerçekleştirdi. Uzun süren çalışmalar sonucu enkaz altında kalan yaralıya ulaşan ekipler, yaralıyı dikkatle çıkarıp ilk müdahaleyi sahada tamamladı. Müdahale süreci, Diyarbakır ve Batman’dan gelen uzman değerlendiriciler tarafından anbean takip edildi.

değerlendirme kriterleri ve beklentiler:

Sınavda ekiplerin kapasitesi, yönetim tarzı, operasyon bilgisi, sahada koordinasyon becerileri ile çadır kurma, olay yönetimi ve afet bölgesine müdahale aşamaları değerlendirildi. Yapılan ölçümlerin amacı; ekiplerin afetlere hazırlık düzeyini, koordinasyon kabiliyetini ve operasyonel yeterliliğini ortaya koymaktı. Raporlama ve denetim süreçlerinde AFAD Başkanlığı tarafından görevlendirilen mentörlerin yanı sıra Batman ve Diyarbakır’dan sınav yapıcılar görev aldı.

Bitlis AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, sınavın sabah 07.00 itibarıyla başladığını belirterek sürecin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Oruk, sınavın başarılı geçmesi halinde ilin ikinci hafif seviye akredite ekibi olarak hizmet verileceğini söyledi ve ekiplerin sahadaki performansına dair ümitli olduğunu dile getirdi. Oruk ayrıca eğitim, mentör denetimleri ve resmi başvuru süreçlerinin tamamlandığını ve sınav sonuçlarına göre sürecin netlik kazanacağını vurguladı.

Gerçekleştirilen akreditasyon sınavı, bölgedeki arama kurtarma kapasitesinin güçlendirilmesi ve afetlere müdahalede profesyonel ekiplerin sayısının artırılması hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sınav sona erdikten sonra yapılacak değerlendirme ile ekiplerin resmi akreditasyon durumu belirlenecek.

BİTLİS’TE AKREDİTE OLARAK GÖREV ALMAK İSTEYEN HİZAN ARAMA KURTARMA EKİBİ, AFAD ARAMA KURTARMA SAHASINDA UZMAN EKİPLER TARAFINDAN ZORLU SINAVDAN GEÇİRİLDİ.