Pratik Karadeniz çözümü: gençlerin 'canlı tampon' hamlesi Ayder'de işe yaradı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolunda kar ve buzlanma nedeniyle bir Tofaş marka otomobil olduğu yerde mahsur kaldı. Yardım çağrısında bulunan sürücü için yoldan geçen bir kamyonet durduruldu ancak birlikte çalışacak bir çekme halatı bulunamadı. Hasar endişesi ve çekme ekipmanının yokluğu, gençler arasında pratik ama sıra dışı bir çözüm doğurdu.

Olayın gelişimi:

Grubun içinden 22 genç, öndeki Tofaş’ın açık bagajına oturarak bacaklarını arkadaki arazi aracının ön tamponuna ve koruma demirine doğru uzattı. Arkadaki aracın ileri doğru verdiği itme gücü, gençlerin bacakları üzerinden öndeki araca aktarılıp bir nevi hidrolik baskı benzeri etki oluşturdu. Bir başka genç bagajın hemen yanında durarak araca destek verdi ve olası dengesizliği engellemeye çalıştı. İki kişi adeta 'canlı tampon' görevi görerek aracı hareket ettirmeyi başardı; çevredekiler hem gülüp hem de şaşkınlıkla izledi.

Değerlendirme ve güvenlik uyarısı:

Bu yöntem, yerel pratik zekâyı ve dayanışmayı gösterse de açıkça improvisasyon içeriyor. İki aracın kaportalarının çarpışmasını önlemek amacıyla tercih edilmiş olsa da, insanları araçlar arasında konumlandırmak güvenlik riski taşır. En güvenli yol, uygun çekme halatı veya kurtarma ekipmanı kullanmak ve gerektiğinde yetkililerden yardım istemektir. Olay, hem bölge halkının hızlı çözüm üretme becerisini hem de güvenlik önlemlerinin önemini gündeme getirdi.

AYDER YAYLASI YOLUNDA KARDA MAHSUR KALAN TOFAŞ MARKA ARACI KURTARMAK İSTEYEN GENÇLER, ÇEKME HALATI OLMAYINCA ARAÇLARIN ARASINA BACAKLARINI UZATIP ADETA "CANLI TAMPON" OLARAK ARACI İTTİ