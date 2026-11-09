BŞEÜ ev sahipliğinde ortak payda: bitki sağlığı ve çözüm önerileri

Çalıştayda bitki koruma sorunları ve çözüm yolları değerlendirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ev sahipliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay, sebze yetiştiriciliğinde bitki sağlığını tehdit eden unsurlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini gündeme taşıdı. Etkinlik, tarım sektörünün farklı paydaşlarını akademik çevrelerle bir araya getirerek üretim pratiği ile bilimsel yaklaşımlar arasında köprü kurmayı hedefledi.

Katılımcılar ve sunumlar:

Çalıştayda konuşmacı olarak yer alanlar arasında Prof. Dr. Bahadır Sayıncı (BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı), Çetin Ayvalık (Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü), Ahmet Sevinen (Bilecik Ziraat Odası Başkanı) ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Selcen Erol bulundu. Program kapsamında ayrıca S. Gürdal Türkseven (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Sirel Canpolat ve Dr. Narin Gök ile BŞEÜ öğretim üyesi Doç. Dr. A. Tansel Serim sunum yaptı.

Öne çıkan çözüm önerileri ve iş birliği:

Sunumlarda, bitki koruma uygulamalarının etkinliğinin artırılması, üretimde karşılaşılan sorunlara yönelik pratik yaklaşımlar ve güncel gelişmeler üzerinde duruldu. Katılımcılar; bölge tarımının geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Akademisyenler, kurum temsilcileri, öğrenciler ve üreticilerin katıldığı çalıştayda hem teknik çözümler hem de iletişim ve koordinasyonun önemi vurgulandı. Etkinlik, katılımcıların değerlendirme ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

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