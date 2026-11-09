Söğütspor altyapı maçında Bayırköy'ü 3-0 ile geçti

maç özeti:

Bayırköy Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Söğütspor, Bayırköy Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Müsabaka, Altyapı Genç Kızlar Voleybol kategorisinde gerçekleştirildi ve salonu izleyen 20 kişi tarafından takip edildi.

müsabaka detayları:

Haber metninde set skorlarına ilişkin ayrıntı yer almasa da sonuç söğütspor lehine netleşti. Karşılaşma, genç sporcuların rekabetçi ortamda deneyim kazandığı bir organizasyon olarak kayıtlara geçti ve takım performansları izleyenlerin notları arasında yer aldı.

güvenlik ve organizasyon:

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı. Müsabaka, haber kaynaklarında belirtildiği üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, vukuatsız şekilde sona erdi.

GENÇ KIZLARIN VOLEYBOL MÜCADELESİ 3-0 SONA ERDİ