Florent Hasani 14 maçta 5 gole ulaştı

Florent Hasani'nin performansı

Kayserispor'un Kosovalı oyuncusu Florent Hasani, bu sezon takımın gol yüküne düzenli katkı veriyor. Geride kalan 14 maçta toplam 708 dakika forma giyen Hasani, rakip ağları 5 kez sarsmayı başardı. Bu gollerin 3'ü penaltıdan, 2'si ise açık oyunda kaydedildi.

goller ve rakip dağılımı:

Hasani, gol sevinci yaşadığı maçları farklı rakiplere karşı elde etti. En fazla golü Batman Petrolspor karşısında kaydetti; bu karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı ve bu gollerden biri penaltıydı. Diğer goller Bursaspor (1 gol, penaltı), Muğlaspor (1 gol, açık oyun) ve Ümraniyespor (1 gol, penaltı) maçlarında geldi.

süre ve gol istatistikleri:

Süre ve verim açısından Hasani, ortalama her 142 dakikada bir gol kaydederken, maç başına gol ortalaması 0,36 olarak hesaplandı. Penaltılardan gelen gollerin sayısı, oyuncunun kritik anlardaki sorumluluğunu ve takım içindeki rolünü öne çıkarıyor.

Teknik ekip için Hasani'nin penaltı performansı ile açık oyundaki etkinliğini dengeli biçimde kullanmak öncelikler arasında olacak. 14 maçlık periyotta hem süre alması hem de skora doğrudan katkı yapması, oyuncunun sezon içindeki değerini artırıyor.

KAYSERİSPOR'UN BAŞARILI FUTBOLCULARINDAN FLORENT HASANİ, 14 MAÇTA 708 DAKİKA OYNADI VE 5 GOL ATTI.