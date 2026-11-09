Krakow'da anma: sessiz yürüyüşle hayatlarını kaybedenler yad edildi

Anma yürüyüşü ve katılımcılar:

Krakow kent merkezinde, geçtiğimiz cumartesi günü saldırgan Michal Oksinski tarafından gerçekleştirilen silahlı eylemde hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen sessiz yürüyüş yerel saatle 20.00'de başladı. Etkinliğe Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başbakan Donald Tusk ile binlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar, saldırının yaşandığı noktalara çiçek ve mum bırakarak hayatını kaybedenlere saygı duruşunda bulundu.

Krakow Başpiskoposu Kardinal Grzegorz Rys tarafından gerçekleştirilen dini ayinde, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralıların ailelerine yönelik dayanışma mesajları iletildi. Etkinlik yoğun güvenlik önlemleri altında, bildirildiği üzere olaysız şekilde sona erdi.

güvenlik önlemleri ve gözaltılar:

Polonya polisi, internetteki paylaşımlarının saldırıyı yücelttiği ve taklit eylem riski oluşturduğu gerekçesiyle ülke genelinde 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların yaşlarının 15 ile 36 arasında değiştiği, bunlardan birinin Ukrayna vatandaşı, kalanların ise Polonya vatandaşı olduğu bildirildi. Polonya İdare ve İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Karolina Galecka, güvenlik güçlerinin benzer eylemleri önlemeye yönelik hassasiyetini vurguladı.

kurbanların durumu ve tedavi süreçleri:

Saldırıda yaşamını yitirenlerle ilgili olarak, saldırganın aile fertleri dahil olmak üzere 9 kişinin otopsisi bugün gerçekleştirildi; saldırganın otopsisinin ise yarın yapılacağı bildirildi. Olayda yaralanan 15 kişinin tedavisi sürüyor; yaralılar arasında 2 polis ve 5 yabancı turist bulunuyor ve tedavileri Krakow'daki 6 hastanede devam ediyor.

POLONYA’DA KRAKOW SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLER "SESSİZ YÜRÜYÜŞ" İLE ANILDI