Yaylada kar altında mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı

Yaylada kurtarma operasyonu

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Minarlı Yaylası'nda süren kar yağışı, yayla yollarının kapanmasına neden oldu. Bölgedeki hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanırken, 7 yavru köpek için mahalle sakinleri harekete geçti.

Kapanan yollar ve zorlu koşullar:

Kısa sürede ulaşıma kapanan karla kaplı yollar, yaylada yaşayan ve beslenen hayvanların hareket alanını kısıtladı. Vatandaşlar, yavru köpeklerin açlık ve soğukla karşı karşıya olduğunu belirleyerek kurtarma planı yaptı.

Kurtarma çalışması ve sonuç:

Mahalle sakinleri kendi imkânlarıyla bir arazi aracı temin ederek, karla kaplı arazide yaklaşık 5 kilometrelik zorlu bir güzergâhı aştı. Ekipler, yavru köpekleri bulunduğu noktadan alarak güvenli bir alana ulaştırdı ve böylece hayvanların daha fazla zarar görmesi önlendi.

GÜMÜŞHANE’NİN TORUL İLÇESİNE BAĞLI YÜCEBELEN KÖYÜ MİNARLI YAYLASI’NDA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN YOLLAR, 7 YAVRU KÖPEĞİN MAHSUR KALMASINA NEDEN OLDU. YAYLADA AÇ KALAN YAVRU KÖPEKLER, YAKLAŞIK 5 KİLOMETRELİK ZORLU YOLUN AŞILMASIYLA KURTARILDI.