Bodrum'da mağaza önünde çıkan kavgada 17 yaşındaki çalışan yaşamını yitirdi

Bodrum'da yaşanan kavga can aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen cumartesi akşamı bir giyim mağazasında çıkan arbede sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki M.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

olayın gelişimi:

Olay, Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, mağazaya gelen Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. adlı iki turist, işletme yetkilileriyle küfürlü bir tartışma başlattı. Çıkan kavgada mağaza çalışanı M.K., turistlerden birinin yumruk darbesiyle düşerek başını merdivene çarptı. Ağır yaralanan genç önce Amerikan Hastanesine, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

yasal süreç ve soruşturma:

Olayın ardından gözaltına alınan Portekiz uyruklu C.G. ve C.F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KAVGADA AĞIR YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI