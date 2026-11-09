Silah ticaretine operasyon: Malatya'da bir şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmasında, bir araçta yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ele geçirilen malzeme ve gözaltılar:
Operasyonda toplam 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi.
adli süreç:
Daha sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ve yargı sürecinin devam ettiği kaydedildi.
MALATYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA
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