Silah ticaretine operasyon: Malatya'da bir şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmasında, bir araçta yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ele geçirilen malzeme ve gözaltılar:

Operasyonda toplam 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

adli süreç:

Daha sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ve yargı sürecinin devam ettiği kaydedildi.

MALATYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA