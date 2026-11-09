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Silah ticaretine operasyon: Malatya'da bir şüpheli tutuklandı

Malatya'da KOM ve İstihbarat ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçta 7 ruhsatsız tabanca bulundu; 2 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 23:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silah ticaretine operasyon: Malatya'da bir şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmasında, bir araçta yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ele geçirilen malzeme ve gözaltılar:

Operasyonda toplam 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

adli süreç:

Daha sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ve yargı sürecinin devam ettiği kaydedildi.

MALATYA&#039;DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

MALATYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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