Güvenin tercihi Köfteci Yusuf oldu

Köfteci Yusuf, Trusted Brands 2026'da zirveye yerleşti

Türkiye’nin marka güvenini ölçen Trusted Brands 2026 araştırmasında yeme-içme restoranları kategorisinin birincisi Köfteci Yusuf oldu. FutureBright Group, RepMan ve Global Marketing Summit iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma, markaların tüketiciler nezdindeki güven ve itibar düzeylerini ortaya koydu.

1996 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde başlayan marka, bugün 320'yi aşkın şube ve 22 binden fazla çalışan ile yaygın bir hizmet ağına sahip. Araştırmada elde edilen birincilik, markanın tüketicilerde inşa ettiği güven ilişkisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yönetimden değerlendirme:

Ödül töreninde konuşan Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş, başarının arkasında emek ve güven ilişkisi bulunduğunu vurguladı. Akkaş, 33 yılı aşkın döneme gönderme yaparak şunları söyledi:

33 yıldır eşsiz emekleri ve gayretleriyle müşterilerimizin gönlünü ve güvenini kazanan milyona yakın çalışma arkadaşımız oluştu. Onlara minnettarım. Sonsuz şükranlarımı sunarım. Bize güvenen ve kefil olan müşterilerimize, misafirlerimize, tedarikçilerimize ve tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.

Hizmet anlayışı ve erişilebilirlik:

Köfteci Yusuf, kuruluşundan bu yana kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunmayı hedefleyen bir iş modeli izliyor. Marka, uygun fiyat politikası sayesinde farklı gelir gruplarından tüketicilerin et ve köfte ürünlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Hızlı servis anlayışı ve standart operasyon uygulamaları, yoğun müşteri trafiğinde bile hizmet sürekliliğini sağlamaya odaklanıyor. Şehir merkezlerinden ana ulaşım güzergâhlarına kadar uzanan şube ağı, hem günlük tüketimde hem de seyahatlerde kolay erişilebilir seçenekler sunuyor.

Üretim ve kalite altyapısı:

Markanın büyümesinin arkasında Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki et entegre tesisi gibi güçlü üretim ve tedarik altyapıları bulunuyor. Üretimden depolamaya, lojistikten restoran sunumuna kadar uzanan süreçlerde gıda güvenliği ve kalite standartlarına vurgu yapılıyor.

Ayrıca Hesaplı Kasap konseptiyle çiğ et ve şarküteri ürünleri, paket servis ve online sipariş seçenekleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor. Bu yaklaşım, hem ürün çeşitliliği hem de hizmet kanallarında tüketici ihtiyaçlarına cevap verme hedefini yansıtıyor.

Trusted Brands 2026'da aldığı birincilikle Köfteci Yusuf, ulaşılabilir fiyat, kaliteli ürün, hızlı hizmet ve yaygın şube ağı üzerine kurulu büyüme stratejisini sürdürmeyi amaçlıyor. Şirket, yeni yatırımlar ve şube açılışlarıyla hizmet ağını genişletmeye devam ederek istihdama katkı sağlamayı planlıyor.

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENİLİR MARKALARININ BELİRLENDİĞİ TRUSTED BRANDS 2026 ARAŞTIRMASINDA KÖFTECİ YUSUF, YEME-İÇME RESTORANLAR KATEGORİSİNDE ZİRVEDE YER ALDI. TÜRKİYE GENELİNDE 320'Yİ AŞKIN ŞUBESİ VE 22 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANIYLA HİZMET VEREN KÖFTECİ YUSUF, ULAŞILABİLİR FİYAT POLİTİKASI, HIZLI SERVİS ANLAYIŞI VE ÜRÜN KALİTESİNE VERDİĞİ ÖNEMLE SEKTÖRÜNÜN EN GÜVENİLİR MARKASI SEÇİLDİ.